Куда звонить по вопросам электросчетчиков в Актау?

В ГКП «АУЭС» предоставили населению контактные номера телефонов, по которым можно обратиться для распломбировки, замены и последующей опломбировки приборов учета электроэнергии, сообщает Lada.kz .

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что они оказывают услуги по распломбировке электросчетчика, по замене прибора учета и по повторной опломбировке.

Для оформления заявки жители могут обратиться по телефонам: +7 (771) 107-54-20, +7 (775) 102-26-08, а также +7 (771) 079-21-17.

В АУЭС рекомендуют заранее согласовывать проведение работ, чтобы избежать нарушений правил эксплуатации приборов учета электроэнергии.