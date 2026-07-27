Несколько микрорайонов остались без электроэнергии в Актау

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Из-за аварийной ситуации в нескольких микрорайонах областного центра произошло частичное отключение электроэнергии.

Без света частично остались жители 13, 14, 19, 19А, 20,20А, 40 микрорайонов.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что произошло частичное отключение электроэнергии.

В настоящее время аварийная бригада проводит работы по выявлению и устранению повреждения. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам,- сообщили в коммунальной службе.

В ГКП «АУЭС» подчеркнули что работы по восстановлению электроснабжения ведутся в оперативном порядке.

В настоящее время в ряде микрорайонов, где аварийные работы уже были завершены и электроснабжение восстановлено, происходят повторные отключения электроэнергии из-за повышенной нагрузки на электрические сети. Аварийные бригады непрерывно работают на всех участках, устраняя возникающие неисправности и принимая необходимые меры для стабилизации электроснабжения. Просим вас сохранять спокойствие. Специалисты делают всё возможное для скорейшего восстановления стабильной подачи электроэнергии всем потребителям, - отметили в ГКП «АУЭС».

В случае аварийных ситуаций, связанных с электроснабжением, жители могут обратиться в аварийную службу ГКП «АУЭС» по телефону: 57-12-08.