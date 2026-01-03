Кто из мировых и казахстанских звезд приезжал в Актау в 2025 году?

Редакция Lada.kz вспоминает знаменитостей, которые побывали в Актау в 2025 году.

Коллаж автора

В рамках мероприятий, посвящённых году «Актау – культурная столица тюркского мира 2025», в город приезжало множество известных актёров и артистов.

Димаш Кудайберген стал одним из главных хэдлайнеров гала-концерта, посвященного проекту «Актау – культурная столица тюркского мира». Он посетил областной центр в апреле 2025 года и восхитил горожан своим выступлением до дрожи.

Певица из Азербайджана Роза Зяргярли также выступила на концерте в рамках культурных программ Актау.

В городе также побывали известная певица из Узбекистана Юлдуз Усманова и популярный эстрадный певец Kalifarniya, подарившие зрителям хорошее настроение на церемонии открытия вышеназванного мероприятия.

В июне 2025 года казахстанский исполнитель MACHENSKII выступил на набережной на концерте «Здоровая жизнь – залог осознанного поколения».

Башкирское трио «Ay Yola» побывали в Актау и сняли в живописных уголках Мангистауской области видеоклип на песню «Yola».

В октябре 2025 года известный турецкий актёр Бурак Озчивит посетил Актау в рамках участия в Международном кинофестивале стран тюркского мира «Қорқыт ата». Звезда сериалов «Великолепный век», «Основание: Осман» и многих других кинокартин встретился с поклонниками. Около двух часов гость охотно отвечал на вопросы и даже сказал, что с радостью снимется в казахстанском кино.

Кроме артистов, в областной центр приезжали и другие заметные лица в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира 2025» – министры и делегации из Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

Согласно афишам сайта ticketon.kz, в город с концертами приезжали: Ninety One, Сәкен Майғазиев, Дастан Оразбеков, Mархаба Саби, Yenlik, Mирас Жүгінісов, Raim, Alem, группа Ирина Кайратовна и многие другие казахстанские артисты.