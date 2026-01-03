18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.01.2026, 14:06

Кто из мировых и казахстанских звезд приезжал в Актау в 2025 году?

Культура 0 781 Лиана Рязанцева

Редакция Lada.kz вспоминает знаменитостей, которые побывали в Актау в 2025 году.

Коллаж автора
Коллаж автора

В рамках мероприятий, посвящённых году «Актау  культурная столица тюркского мира 2025», в город приезжало множество известных актёров и артистов.

Димаш Кудайберген стал одним из главных хэдлайнеров гала-концерта, посвященного проекту «Актау – культурная столица тюркского мира». Он посетил областной центр в апреле 2025 года и восхитил горожан своим выступлением до дрожи.

Певица из Азербайджана Роза Зяргярли также выступила на концерте в рамках культурных программ Актау.

В городе также побывали известная певица из Узбекистана Юлдуз Усманова и популярный эстрадный певец Kalifarniya, подарившие зрителям хорошее настроение на церемонии открытия вышеназванного мероприятия.

В июне 2025 года казахстанский исполнитель MACHENSKII выступил на набережной на концерте «Здоровая жизнь – залог осознанного поколения».

Башкирское трио «Ay Yola» побывали в Актау и сняли в живописных уголках Мангистауской области видеоклип на песню «Yola».

В октябре 2025 года известный турецкий актёр Бурак Озчивит посетил Актау в рамках участия в Международном кинофестивале стран тюркского мира «Қорқыт ата». Звезда сериалов «Великолепный век», «Основание: Осман» и многих других кинокартин встретился с поклонниками. Около двух часов гость охотно отвечал на вопросы и даже сказал, что с радостью снимется в казахстанском кино. 

Кроме артистов, в областной центр приезжали и другие заметные лица в рамках проекта «Актау  культурная столица тюркского мира 2025»  министры и делегации из Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

Согласно афишам сайта ticketon.kz, в город с концертами приезжали: Ninety One, Сәкен Майғазиев, Дастан Оразбеков, Mархаба Саби, Yenlik, Mирас Жүгінісов, Raim, Alem, группа Ирина Кайратовна и многие другие казахстанские артисты.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь