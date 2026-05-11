Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
11.05.2026, 10:12

В Мангистау планируют открыть археологический музей под открытым небом

Культура 0 935 Лиана Рязанцева

Ожидается, что создание музея под открытым небом позволит повысить туристическую привлекательность региона и придать новый импульс развитию научного и культурного туризма, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В рамках рабочей поездки глава региона аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай вместе с директором Института археологии имени А.Х. Маргулана Аканом Онгарулы и археологом Андреем Астафьевым посетил городище Каракабак в Тупкараганском районе.

Глава региона ознакомился с уникальными историческими артефактами, обнаруженными в ходе археологических исследований на территории Каракабака и хранящимися в фондах Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени А. Кекилбайулы. Затем делегация посетила сам археологический объект, где были представлены результаты научно-исследовательских работ и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Отмечается, что Каракабак является одним из значимых древних торгово-ремесленных центров I-VI веков нашей эры. Археологические исследования подтверждают, что около двух тысяч лет назад через территорию современной Мангистауской области проходили крупные международные торговые маршруты. Городище играло стратегическую роль как морской и сухопутный узел северной ветви Великого шёлкового пути, обеспечивая торговые, экономические и культурные связи между государствами Прикаспийского региона.

На территории Каракабака были обнаружены монеты, печати, керамические изделия и другие уникальные артефакты, свидетельствующие о тесных связях с Византией, Персией, Индией, Римом и Китаем. Кроме того, археологи выявили следы древнего порта, ремесленных мастерских и активной морской торговли, что подтверждает высокий уровень развития городской культуры и экономики региона в древний период.

Каракабак – это убедительное доказательство того, что Мангистау в древности был одним из важных центров цивилизации, международной торговли и культурного обмена. Здесь существовал развитый городской центр с ремесленным производством, морской торговлей и широкой сетью экономических связей. Эти открытия меняют привычное представление о прошлом наших предков. Они свидетельствуют о том, что население Великой степи занималось не только кочевым скотоводством, но и создавало развитые города, участвовало в международной торговле и было частью глобальных процессов своего времени. Это историческое наследие имеет огромное значение не только для Мангистау, но и для всей истории Центральной Азии, - отметил Нурдаулет Килыбай.

В ходе встречи специалисты представили предложения по развитию археологического туризма в регионе. В рамках проекта на территории Каракабака планируется создание научно-археологической базы, музея под открытым небом, современной туристической инфраструктуры и специализированных экскурсионных маршрутов.

Специалисты отмечают, что данный проект поможет лучше популяризировать историко-культурное наследие Мангистауской области, повысить интерес туристов к региону и развивать научный и культурный туризм.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь