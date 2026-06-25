Музей Устюртского заповедника временно закрыли для посещения

Устюртский государственный природный заповедник сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ музей заповедника временно закрыт для посетителей, передает Lada.kz .

Фото: 2Gis

В настоящее время в здании музея проводятся работы по обновлению и улучшению условий для гостей. После завершения ремонта приём посетителей будет возобновлен в обычном режиме.

О дате открытия музея и возобновлении его работы будет сообщено дополнительно на официальных информационных ресурсах Устюртского государственного природного заповедника.

Музей природы и краеведения был открыт в 2004 году. В экспозиции учреждения 28 экспонатов чучел позвоночных животных (девять из них занесены в Красную книгу Казахстана), гербарии растений, коллекции минералов и палеонтологических экспонатов: морские ежи, раковины моллюсков, зубы акул, обитавших в океане Тетис от 10 до 100 млн лет назад.

В этнографическом зале собраны предметы быта, использовавшиеся предками. Также в музее представлены качественные цветные фотографии обитателей заповедника.