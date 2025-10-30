18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.10.2025, 09:20

Ситуация критическая: из-за обмеления Каспия в Мангистау углубляют водозаборный канал

Экология 0 4 375 Наталья Вронская

На водозаборном канале ТЭЦ-2 ведутся подготовительные работы по дноуглублению. Причина тому  сильное обмеление Каспия. За последние 30 лет уровень моря снизился почти на три метра. Об этом в ответ на официальный запрос Lada.kz сообщили в ТОО «МАЭК».

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Согласно данным предприятия, в октябре 2025 года, по информации РГП «Казгидромет», уровень моря зафиксирован на отметке -29,71 м по Балтийской системе высот. Для сравнения, в 1995 году этот показатель составлял -26,85 м, что демонстрирует снижение уровня водоема на 2,8 метра.
Самый низкий уровень, зафиксированный с 1975 года, наблюдался в 1977 году, -29,16 м. После этого до 1995 года уровень ежегодно повышался, а затем отмечено обратное явление.

Заместитель генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК» Ерболат Ибрагимов отметил, что сложившаяся ситуация привела к смещению береговой линии в районе водозаборного канала ТЭЦ-2. Если ранее длина морской части канала составляла 590 метров, то на сегодняшний день она уменьшилась до 145 метров.

Также юго-восточнее оголовка водозаборного канала наблюдается появление отмелей шириной более 500 метров. Дальнейшее снижение уровня моря несет риски значительного ограничения поступления морской воды в канал ТЭЦ-2, - сообщил Ерболат Ибрагимов.

В официальном ответе уточняется, что в период с ноября 2024 по февраль 2025 года по заказу Актауского городского акимата подрядной организацией уже проводились работы по очистке и углублению участка водозаборного канала ТЭЦ-2  от моста в районе отеля Rixos до оголовка канала в море. Протяженность участка составила 500 метров.

В настоящее время, по данным предприятия, ведутся подготовительные работы по дальнейшему углублению канала и прилегающей акватории моря с целью обеспечения стабильного поступления морской воды.

Заказчиком данных работ выступает администрация областного центра.

Напомним, от падения уровня Каспийского моря сильнее всего страдает казахстанская часть акватории. Ранее мангистауский эколог Орынбасар Тогжанов рассказал о проектах, которые в прошлом рассматривали для поддержания Каспия. Между тем стоит напомнить, что для жителей региона Каспий   не только логистический коридор и объект для привлечения туризма, но и единственный источник получения питьевой воды.

11
39
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Углублять надо будет еще не один раз и поэтому бы сразу сделали на будущее поглубже. Каспий еще сильнее обмелеет в будущие годы, процесс ускоряется
30.10.2025, 05:28
fox1167
fox1167
"На водозаборном канале ТЭЦ-2 ведутся подготовительные работы по дноуглублению."------Неужели очухались? Я уже давно пишу об этом: занимайтесь лучше каналом! А то они разбрасывают миллионы на всякую чушь! Планы строят со всякими круизными лайнерами и большегрузными паромами! Лучше продумайте вариант на 5-10 лет вперёд: не пора ли прокладку водопроводного канала из серии труб вглубь моря на 2-3 километра?
30.10.2025, 04:42
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь