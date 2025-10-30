Ситуация критическая: из-за обмеления Каспия в Мангистау углубляют водозаборный канал

На водозаборном канале ТЭЦ-2 ведутся подготовительные работы по дноуглублению. Причина тому – сильное обмеление Каспия. За последние 30 лет уровень моря снизился почти на три метра. Об этом в ответ на официальный запрос Lada.kz сообщили в ТОО «МАЭК».

Фото: Lada.kz

Согласно данным предприятия, в октябре 2025 года, по информации РГП «Казгидромет», уровень моря зафиксирован на отметке -29,71 м по Балтийской системе высот. Для сравнения, в 1995 году этот показатель составлял -26,85 м, что демонстрирует снижение уровня водоема на 2,8 метра.

Самый низкий уровень, зафиксированный с 1975 года, наблюдался в 1977 году, -29,16 м. После этого до 1995 года уровень ежегодно повышался, а затем отмечено обратное явление.

Заместитель генерального директора по производству и РУ БН-350 ТОО «МАЭК» Ерболат Ибрагимов отметил, что сложившаяся ситуация привела к смещению береговой линии в районе водозаборного канала ТЭЦ-2. Если ранее длина морской части канала составляла 590 метров, то на сегодняшний день она уменьшилась до 145 метров.

Также юго-восточнее оголовка водозаборного канала наблюдается появление отмелей шириной более 500 метров. Дальнейшее снижение уровня моря несет риски значительного ограничения поступления морской воды в канал ТЭЦ-2, - сообщил Ерболат Ибрагимов.

В официальном ответе уточняется, что в период с ноября 2024 по февраль 2025 года по заказу Актауского городского акимата подрядной организацией уже проводились работы по очистке и углублению участка водозаборного канала ТЭЦ-2 – от моста в районе отеля Rixos до оголовка канала в море. Протяженность участка составила 500 метров.

В настоящее время, по данным предприятия, ведутся подготовительные работы по дальнейшему углублению канала и прилегающей акватории моря с целью обеспечения стабильного поступления морской воды.

Заказчиком данных работ выступает администрация областного центра.

Напомним, от падения уровня Каспийского моря сильнее всего страдает казахстанская часть акватории. Ранее мангистауский эколог Орынбасар Тогжанов рассказал о проектах, которые в прошлом рассматривали для поддержания Каспия. Между тем стоит напомнить, что для жителей региона Каспий – не только логистический коридор и объект для привлечения туризма, но и единственный источник получения питьевой воды.