Названа возможная причина массовой гибели тюленей в Мангистау

По данным комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК, факт гибели морских обитателей зафиксирован полицией, а специалисты провели вскрытие и отбор проб. Ученые предполагают, что гибель произошла еще месяц назад, сообщает Lada.kz .

Фото института гидробиологии и экологии

Как стало известно на сегодня, 5 ноября, факт гибели каспийских тюленей зарегистрирован отделом внутренних дел Тупкараганского района Мангистауской области.

На месте работают специалисты института гидробиологии и экологии, проводящие исследования в рамках программно-целевого финансирования. Специалисты проводят вскрытие туш и отбор проб для лабораторного анализа.

Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается. Сотрудники инспекции рыбного хозяйства и местных исполнительных органов собирают найденные туши и утилизируют их с соблюдением санитарных норм.

По предварительным данным ученых, смерть тюленей наступила более месяца назад, однако тела животных были вынесены на берег западным штормовым ветром только сейчас.

Эксперты института гидробиологии и экологии отмечают, что возможной причиной массовой гибели могло стать ослабление иммунитета и снижение общей устойчивости организма, что делает тюленей более восприимчивыми к инфекциям.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, сообщившая, что на берегу в районе посёлка Баутино она обнаружила шесть мертвых тюленей, часть из которых была запутана в сетях.

Позже экологи совместно с управлением рыбной инспекции обнаружили 112 мертвых каспийских тюленей на побережье Тупкараганского района.