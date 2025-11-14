18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.11.2025, 18:05

Видео со стаей волков на острове близ Мангистау обсуждают в Сети

Экология

В Сети появилось видео со стаей волков, снятое на острове Кулалы. Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков рассказал, как хищники оказались на острове и чем они там живут, сообщает Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлена стая волков на острове Кулалы - крупнейшем среди тюленьих островов у побережья Мангистау. Как сообщил председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков, появление хищников в этом месте не является случайностью.

По словам специалиста, волки уже многие десятилетия обитают на островах, где находят достаточно пищи.

Они питаются тушами тюленей, выброшенными на берег волнами. Иногда им удаётся поймать и живого тюленя. Также в рацион входят рыба, водоплавающие птицы и их яйца, - пояснил Адильбек Козыбаков.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков

Эколог отметил, что в особо холодные зимы, когда море покрывается льдом, волки могут выходить на «большую землю». В другие сезоны такие переходы маловероятны, но с обмелением моря полностью исключать их нельзя.

Он также подчеркнул, что при встрече с волком категорически нельзя приближаться к животному или пытаться его кормить. Это опасный хищник, и он может быть заражен бешенством. По этой же причине стоит избегать контактов и с другими мелкими хищниками - шакалами, лисами, каракалами, степными котами и медоедами.

Напомним, необычного гостя - степного корсака - заметили жители 19 микрорайона.

Ранее на дороге в Мангистау был замечен дикий степной кот.

 

Комментарии

2 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Да нормально всё, Лада, курит в сторонке
14.11.2025, 17:21
Строгоff
Строгоff
Лада, вы считаете нормальным видео с матами выкладывать на страницы информационного портала?
14.11.2025, 15:18
