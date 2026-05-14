Уровень Каспия продолжает снижаться: ученые зафиксировали изменения береговой линии

Экспедиция «Новая дельта 2026» исследовала северную часть Каспийского моря и подтвердила продолжающееся снижение уровня воды. Об этом сообщили участники научной миссии, организованной Институтом океанологии имени П. П. Ширшова РАН и Астраханским биосферным заповедником при участии Гидрографической службы Каспийской флотилии порталу Наука Mail , передает Lada.kz .

Исследования проводились в апреле 2026 года в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала и северной части Каспия.

По данным ученых, из-за обмеления моря заметно меняется береговая линия и увеличивается площадь некоторых островов. Так, площадь острова Чистой Банки с 2019 года выросла в два раза. Это связано со снижением уровня моря и осушением участков с восточной, западной и южной сторон. Еще один остров, образовавшийся на месте банки Тбилиси, за последний год увеличился втрое.

Во время экспедиции специалисты также изучили донный рельеф и морские течения с помощью гидролокаторов бокового обзора и многолучевого эхолота. Исследования показали, что водные массы в Северном Каспии движутся в направлении юго-запад – северо-восток. На это влияют речные воды и весенние погодные условия.

Кроме того, ученые взяли пробы воды для лабораторного анализа содержания взвешенных и биогенных веществ.

Начальник экспедиции, младший научный сотрудник Каспийского филиала Института океанологии РАН Иван Ермаков отметил, что на данный момент очевидно одно – уровень Каспийского моря продолжает падать.