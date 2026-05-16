Черный дым в небе: экологи Мангистау провели замеры атмосферного воздуха на МАЭКе

По результатам измерений превышений предельно-допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, передает Lada.kz .

По данным ведомства, 15 мая в 19:40 часов, по сообщениям ТОО «МАЭК», после поверки расходомерного узла газа на ТЭС проводился технологический процесс перевода энергетического оборудования с мазута на газ.

Специалисты департамента экологии по Мангистауской области провели замеры атмосферного воздуха на территории энергокомбината.