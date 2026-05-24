В Актау на пляже нашли мертвых тюленей

О неприятной находке сообщили в департаменте экологии Мангистауской области. Точное количество обнаруженных туш пока не сообщается, передаёт Lada.kz .

Мертвых тюленей обнаружили 24 мая на береговой линии за 1Б микрорайоном в районе зоны отдыха «Шағала».

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области произвели отбор проб морской воды. О результатах обещают сообщить дополнительно.

Напомним, инспекторы Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства области 19 мая в районе села Баутино обнаружили 35 туш тюленей и две туши рыб осетровых пород. Неделей ранее, 10 -11 мая, в той же местности было найдено 37 туш мертвых тюленей.

В Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана рассказали о возможной причине гибели каспийских нерп.