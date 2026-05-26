Белые футболки пачкаются, по улицам ходить невозможно: Актау атаковали тучи мелких насекомых

Экология 0 1 685 Наталья Вронская

Жители Актау массово жалуются на большое количество мошек и мелких насекомых, которые буквально заполонили улицы города. По словам горожан, прогулки на свежем воздухе стали настоящим испытанием. Корреспондент Lada.kz связалась с экспертами и акиматом города.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Люди массово жалуются на большое скопление мошек в Актау.

Город весь в мошках, ходить вообще невозможно. Они и в рот, и в нос, и в глаза лезут, белые футболки пачкаются. Почему деревья не опрыскивают?!, - возмутилась она.

В пресс-службе Актауского городского акимата сообщили, что в этом году обработка деревьев от мошек и мелких насекомых не предусмотрена.

Экологи и биологи при этом призывают относиться к происходящему спокойно и не спешить с химической обработкой зеленых насаждений.

Исполнительный директор общественного объединения «ECO-SOCIAL» Адильбек Козыбаков отметил, что подобное явление носит сезонный и природный характер.

Это природное явление, поэтому пугаться его не стоит. Эти насекомые не выносят ветра и бессильны перед ним. Для защиты можно использовать кремы и средства против комаров и мошкары. А вот принимать радикальные меры нежелательно, потому что насекомые являются частью экосистемы и кормовой базой для птиц и более крупных насекомых, - пояснил он.

Эколог также привел пример из прошлого. По его словам, около 15 лет назад в Боровской курортной зоне некоторые озера обработали химикатами ради комфорта туристов.

Первый год действительно был идеальным – комаров почти не стало. Но уже на следующий год в озерах исчезла рыба. Это произошло потому, что рыба питается личинками комаров. Вмешательство нарушило природный баланс, и позже озера пришлось искусственно зарыблять, - рассказал Адильбек Козыбаков.

Он добавил, что в настоящее время в регионе наблюдается большое количество ласточек, а мелкие насекомые служат для них хорошей кормовой базой.

Учитель биологии NIS Актау, руководитель методического объединения учителей биологии Салтанат Унбаева также объяснила, что увеличение количества мошек и мелких летающих насекомых весной связано с цветением деревьев и кустарников.

Во время цветения растения выделяют сладкий нектар и запах, которые привлекают насекомых. Кроме того, в мае повышается температура и влажность воздуха – это благоприятные условия для размножения мошек и комаров. Особенно много насекомых бывает вечером рядом с зелеными насаждениями, - отметила специалист.

По ее словам, жители часто называют этих насекомых мошками, хотя на самом деле это могут быть мелкие тли или цветочные насекомые, массово появляющиеся именно в период цветения.

Специалист рекомендует использовать москитные сетки, репелленты и по возможности закрывать окна в вечернее время.

Как отмечают эксперты, сезонное нашествие насекомых обычно продолжается от двух до четырех недель – чаще всего до начала июня. Затем погода становится более жаркой и сухой, усиливается ветер, и количество мошек постепенно снижается.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь