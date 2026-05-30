18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.05.2026, 13:42

Масштабный субботник в Актау: с улиц города вывезли 30 тонн мусора

Экология 0 1 034 Наталья Вронская

Около 30 тонн бытовых и строительных отходов вывезли с территории Актау в ходе масштабного субботника, прошедшего 30 мая в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». В уборке приняли участие сотни предприятий, представители государственных органов, волонтеры и неравнодушные жители города, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Похожие новости

Экологическое мероприятие было организовано Актауским городским акиматом совместно с департаментом экологии Мангистауской области в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды.

Санитарные работы охватили территории 37, 38, 39, 40 и 42 микрорайонов областного центра. Для проведения уборки было задействовано шесть единиц специализированной техники. Участники акции очистили общественные пространства, дворовые территории и участки, прилегающие к жилым домам.

По данным организаторов, усилия в проведении меропиятия приложили представители около 400 компаний и предприятий нефтегазового сектора, сотрудники государственных учреждений, волонтеры и жители города.

Как отметил руководитель департамента экологии Мангистауской области Армат Жусипкалиев, главная цель акции заключается не только в наведении порядка, но и в формировании экологической культуры среди населения.

В преддверии Дня охраны окружающей среды департамент экологии Мангистауской области совместно с акиматом Актау проводит субботник. Наша задача – не ограничиваться уборкой прибрежной зоны, а охватить также микрорайоны и внести вклад в улучшение санитарного состояния города. Чистый город – это наша общая ответственность, - подчеркнул он.

В администрации напомнили, что акция «Таза Қазақстан» реализуется на постоянной основе. В ее рамках в городе продолжаются работы по благоустройству, озеленению территорий и поддержанию санитарной чистоты.

Организаторы надеются, что подобные мероприятия помогут не только сделать Актау чище, но и привлекут внимание жителей к вопросам бережного отношения к окружающей среде.

5
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь