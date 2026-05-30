Масштабный субботник в Актау: с улиц города вывезли 30 тонн мусора

Около 30 тонн бытовых и строительных отходов вывезли с территории Актау в ходе масштабного субботника, прошедшего 30 мая в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». В уборке приняли участие сотни предприятий, представители государственных органов, волонтеры и неравнодушные жители города, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций региона.

Экологическое мероприятие было организовано Актауским городским акиматом совместно с департаментом экологии Мангистауской области в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды.

Санитарные работы охватили территории 37, 38, 39, 40 и 42 микрорайонов областного центра. Для проведения уборки было задействовано шесть единиц специализированной техники. Участники акции очистили общественные пространства, дворовые территории и участки, прилегающие к жилым домам.

По данным организаторов, усилия в проведении меропиятия приложили представители около 400 компаний и предприятий нефтегазового сектора, сотрудники государственных учреждений, волонтеры и жители города.

Как отметил руководитель департамента экологии Мангистауской области Армат Жусипкалиев, главная цель акции заключается не только в наведении порядка, но и в формировании экологической культуры среди населения.

В преддверии Дня охраны окружающей среды департамент экологии Мангистауской области совместно с акиматом Актау проводит субботник. Наша задача – не ограничиваться уборкой прибрежной зоны, а охватить также микрорайоны и внести вклад в улучшение санитарного состояния города. Чистый город – это наша общая ответственность, - подчеркнул он.

В администрации напомнили, что акция «Таза Қазақстан» реализуется на постоянной основе. В ее рамках в городе продолжаются работы по благоустройству, озеленению территорий и поддержанию санитарной чистоты.

Организаторы надеются, что подобные мероприятия помогут не только сделать Актау чище, но и привлекут внимание жителей к вопросам бережного отношения к окружающей среде.