Огромные усы и пугающий вид: биолог объяснил появление необычного насекомого в Актау

Необычное насекомое с длинными усами залетело в окно к жительнице Актау и всерьез ее напугало. Фотографией крупного жука жительница поделилась с редакцией Lada.kz и попросила узнать, не опасна ли особь для людей и зеленых насаждений.

За разъяснением корреспондент обратился биологу и бердвотчеру Василию Бастаеву.

По его словам, на снимке запечатлен городской усач – жук, который ежегодно появляется в Актау в конце весны и начале лета.

Это взрослая особь жука, который именуется городским усачом. Ежегодно встречается в городе в это время года, чаще в сумерках, не является чем-то уникальным. Хоть и выглядит устрашающе, не опасен. Эти жуки во взрослой стадии даже не питаются, - рассказал Василий Бастаев.

Биолог отметил, что длинные усики и внушительные размеры часто вызывают у людей тревогу, однако для человека городской усач угрозы не представляет. Он не ядовит, не нападает на людей и не переносит опасных заболеваний.

Тем не менее определенный вред могут наносить личинки этих насекомых. Они развиваются в древесине и способны повреждать ослабленные или старые деревья, прокладывая внутри стволов и ветвей многочисленные ходы.

Напомним, ранее в акимате Актау сообщили, что в этом году обработка деревьев и зеленых насаждений от мошек и других насекомых не предусмотрена. Эксперты объяснили это тем, что многие насекомые являются важной частью городской экосистемы и служат кормовой базой для птиц и других животных.