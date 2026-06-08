Посмотрите на небо: жители Актау восхитились необычными облаками

Жители Актау заметили над городом кучевые облака и начали публиковать фото и видео в соцсетях. В Мангистауском филиале РГП «Казгидромет» объяснили, что такие облака формируются из-за атмосферной конвекции и обычно не приносят осадков.

Фото Алии Шариповой

Жители Актау публикуют кадры облаков

Жители Актау восхищенно публикуют кадры с облаками в социальных сетях, отмечая редкость подобного явления. По мнению некоторых пользователей, кучевые облака являются предвестниками осадков.

Климат меняется, в Актау стали часто идти дожди, вот и кучевые облака появились, - пишут пользователи.

Что объяснили в Казгидромете

В филиале РГП «Казгидромет» по Мангистауской области прокомментировали природное явление.

Кучевые средние облака (Cumulus mediocris, сокращенно: Cu med.) представляют собой облака умеренного вертикального развития с вершинами в форме небольших куполов или бугорков. Главная причина их появления – атмосферная конвекция. Основные факторы – это нагрев земли. Солнечные лучи нагревают земную поверхность, от которой прогревается приземный слой воздуха. Теплый воздух становится менее плотным и поднимается вверх. При подъеме он охлаждается, и влага конденсируется, образуя облака. Возникает при неравномерном нагреве или адвекции (переносе) более прохладного воздуха на высоте, что усиливает вертикальные потоки, - сообщили синоптики.

Могут ли такие облака принести дождь

По внешнему виду кучевые средние облака более плотные, с четко очерченными горизонтальными основаниями сероватого оттенка и ярко-белыми вершинами. В отличие от плоских кучевых облаков (Cumulus humilis), вертикальное развитие которых невелико, у данного вида облаков вершина уже имеет заметные выпуклости и бугры.