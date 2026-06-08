18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
484.78
558.66
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.06.2026, 15:56

Посмотрите на небо: жители Актау восхитились необычными облаками

Экология 0 1 915 Лиана Рязанцева

Жители Актау заметили над городом кучевые облака и начали публиковать фото и видео в соцсетях. В Мангистауском филиале РГП «Казгидромет» объяснили, что такие облака формируются из-за атмосферной конвекции и обычно не приносят осадков.

Фото Алии Шариповой
Фото Алии Шариповой

Похожие новости

Жители Актау публикуют кадры облаков

Жители Актау восхищенно публикуют кадры с облаками в социальных сетях, отмечая редкость подобного явления. По мнению некоторых пользователей, кучевые облака являются предвестниками осадков.

Климат меняется, в Актау стали часто идти дожди, вот и кучевые облака появились, - пишут пользователи.

Что объяснили в Казгидромете

В филиале РГП «Казгидромет» по Мангистауской области прокомментировали природное явление.

Кучевые средние облака (Cumulus mediocris, сокращенно: Cu med.) представляют собой облака умеренного вертикального развития с вершинами в форме небольших куполов или бугорков. Главная причина их появления – атмосферная конвекция. Основные факторы – это нагрев земли. Солнечные лучи нагревают земную поверхность, от которой прогревается приземный слой воздуха. Теплый воздух становится менее плотным и поднимается вверх. При подъеме он охлаждается, и влага конденсируется, образуя облака. Возникает при неравномерном нагреве или адвекции (переносе) более прохладного воздуха на высоте, что усиливает вертикальные потоки, - сообщили синоптики.

Могут ли такие облака принести дождь

По внешнему виду кучевые средние облака более плотные, с четко очерченными горизонтальными основаниями сероватого оттенка и ярко-белыми вершинами. В отличие от плоских кучевых облаков (Cumulus humilis), вертикальное развитие которых невелико, у данного вида облаков вершина уже имеет заметные выпуклости и бугры.

Как правило, эти облака не дают осадков, хотя иногда из отдельных экземпляров может выпасть очень слабый, рассеянный дождь. По высоте обычно они располагаются в нижнем ярусе (от 600 до 2000 метров), но в жарких и сухих регионах их основание может подниматься значительно выше. часто являются предвестниками хорошей, ясной погоды, но могут служить промежуточной стадией перед развитием более мощных кучево-дождевых облаков, несущих ливни и грозы, - заключили синоптики.

28
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь