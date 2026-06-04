Розовые облака над Бозжырой: урочище вновь удивило жителей Мангистау

Бозжыра, которую уже давно называют одной из самых загадочных природных достопримечательностей Мангистау, вновь привлекла внимание любителей красивых пейзажей. На этот раз причиной обсуждений стали необычные розовые облака, замеченные над знаменитым урочищем, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ

Видео редкого явления опубликовали представители джип-туров Caspian Holiday. На кадрах видно, как часть облаков над белоснежными скалами окрашивается в нежно-розовые оттенки, создавая почти фантастический пейзаж.

По словам специалистов, необычная окраска облаков, вероятнее всего, связана с особенностями местного ландшафта и освещения.

«Необычное явление на Бозжыра: если присмотреться к облакам, то часть из них выглядит розовой. Это, вероятно, связано с отражением света от красного солончака. Поверхность земли здесь имеет красноватый оттенок, и при определённом освещении (особенно на закате) этот цвет визуально “подкрашивает” облака над ним, создавая эффект розового неба», - говорится в описании к видео.

Как пояснила директор Мангистауского филиала РГП «Казгидромет» Айгуль Тулеугалиева, это может быть оптическим явлением, возникающим на рассвете или закате.

«Скорее всего, речь идет об оптическом эффекте, который возникает при определенных условиях освещения. На наших наблюдательных пунктах такое явление ранее не фиксировалось, — отметила специалист.

Бозжыра уже не впервые удивляет путешественников. Белоснежные останцы, причудливые скальные формы, туманы, закаты и редкие атмосферные явления регулярно становятся объектом внимания фотографов и туристов. Кажется, даже те, кто бывал здесь десятки раз, продолжают открывать для себя новые грани одного из самых живописных уголков Мангистау.

Напомним, известный путешественник и контент-мейкер Дастан Мухамедрахимов опубликовал видео с Бозжыры, на котором облака выглядят «нарисованными».