Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
08.05.2026, 11:01

На вертолёте можно? Житель Актау снял необычные кадры на Бозжыре

Общество 0 2 223 Ольга Максимова

Житель Актау опубликовал в социальных сетях видео, снятое в урочище Бозжыра в Мангистауской области. На кадрах видно, как на знаменитую локацию приземляется вертолёт, передаёт Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz

По словам автора ролика, видеозапись была сделана сегодня, 8 мая, в районе проведения стройки на верхней панораме «Аврора».

Бозжыра - величественные известняковые скалы-останцы, которые считаются главной визитной карточкой Мангистауской области. Оно расположено на дне огромного каньона плато Устюрт и ежегодно привлекает тысячи туристов.

Специалисты и экологи неоднократно отмечали, что известняковые и меловые породы Бозжыры отличаются особой хрупкостью. Скалы сформировались миллионы лет назад на дне древнего океана Тетис из спрессованных останков морских организмов. Из-за постоянной эрозии порода остается мягкой и подверженной разрушению.

Строительство визит-центра в урочище вызывает недовольство мангистаусцев и в очередной раз заставляет поднимать вопрос бережного отношения к природным достопримечательностям. Жители региона выражают обеспокоенность тем, что подобные действия могут нанести ущерб уникальному ландшафту.

 

Комментарии

2 комментарий(ев)
askar1905
askar1905
За деньги - Да
08.05.2026, 16:31
askar1905
askar1905
За деньги - Да
08.05.2026, 16:31
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь