На вертолёте можно? Житель Актау снял необычные кадры на Бозжыре

Житель Актау опубликовал в социальных сетях видео, снятое в урочище Бозжыра в Мангистауской области. На кадрах видно, как на знаменитую локацию приземляется вертолёт, передаёт Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По словам автора ролика, видеозапись была сделана сегодня, 8 мая, в районе проведения стройки на верхней панораме «Аврора».

Бозжыра - величественные известняковые скалы-останцы, которые считаются главной визитной карточкой Мангистауской области. Оно расположено на дне огромного каньона плато Устюрт и ежегодно привлекает тысячи туристов.

Специалисты и экологи неоднократно отмечали, что известняковые и меловые породы Бозжыры отличаются особой хрупкостью. Скалы сформировались миллионы лет назад на дне древнего океана Тетис из спрессованных останков морских организмов. Из-за постоянной эрозии порода остается мягкой и подверженной разрушению.

Строительство визит-центра в урочище вызывает недовольство мангистаусцев и в очередной раз заставляет поднимать вопрос бережного отношения к природным достопримечательностям. Жители региона выражают обеспокоенность тем, что подобные действия могут нанести ущерб уникальному ландшафту.