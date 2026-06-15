Море вернулось? Эксперт в Актау объяснил изменения уровня Каспия

Местные жители активно обсуждают возвращение воды к береговой линии. Однако эколог, депутат Актауского городского маслихата и руководитель НПО «Эко Мангистау» Кирилл Осин рассказал корреспонденту Lada.kz , что на самом деле происходит с уровнем моря и чего ждать в будущем.

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Жители заметили, что в последние недели вода вновь подошла к береговой линии. Многие восприняли это как признак восстановления Каспийского моря после многолетнего обмеления. Однако, по словам депутата Актауского городского маслихата и руководителя НПО «Эко Мангистау» Кирилла Осина, говорить о начале устойчивого подъема уровня моря пока преждевременно.

Как пояснил эксперт, наблюдаемое жителями приближение воды к берегу связано прежде всего с краткосрочными природными процессами. Для Каспия характерны так называемые сгонно-нагонные явления, когда под воздействием продолжительных ветров вода может временно подходить к берегу или, наоборот, отступать на значительное расстояние. В отдельных районах такие колебания достигают десятков сантиметров и даже нескольких метров.

Кроме этого, весной на уровень моря влияет увеличение речного притока. Основным источником пополнения Каспия остается Волга, на долю которой приходится около 80 процентов всего объема поступающей воды.

Если смотреть на многолетнюю тенденцию, уровень Каспия, к сожалению, продолжает снижаться. Поэтому наблюдаемое приближение воды к берегу следует рассматривать как локальное и временное явление, - отметил Кирилл Осин.

По его словам, среди ученых пока нет единого мнения относительно будущего Каспийского моря. Существует две основные научные точки зрения.

Первая, основанная на современных климатических моделях, сегодня считается наиболее вероятной. Согласно этим прогнозам, из-за повышения температуры воздуха и роста испарения уровень Каспия продолжит снижаться. По различным оценкам, к концу столетия море может потерять от 9 до 18 метров уровня.

Вторая теория предполагает циклический характер колебаний Каспия. Некоторые исследователи считают, что нынешний период снижения со временем может смениться фазой подъема. Однако на сегодняшний день эта гипотеза имеет меньше научных подтверждений.

Наиболее вероятным сценарием сейчас остается дальнейшее постепенное снижение уровня моря, хотя скорость этого процесса может меняться от года к году, - считает эксперт.

Кирилл Осин также подчеркнул, что полностью остановить обмеление Каспия силами только прикаспийских государств невозможно, поскольку ключевую роль играет глобальное изменение климата. Вместе с тем страны региона способны замедлить этот процесс за счет более эффективного управления водными ресурсами.

В первую очередь речь идет о сохранении объема речного стока Волги, повышении эффективности работы водохранилищ и сокращении потерь воды. По мнению эколога, такие меры помогут уменьшить темпы снижения уровня моря и сохранить экосистему Северного Каспия.

Кирилл Осин считает, что наиболее реалистичным подходом сегодня является сочетание мер по сохранению речного притока и адаптации прибрежных территорий к дальнейшим изменениям уровня Каспийского моря.