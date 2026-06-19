Ученые из Актау запустили цифровой контроль Каспия

Молодые ученые из Актау разработали инновационную цифровую систему мониторинга Каспийского моря, способную в режиме реального времени выявлять загрязнения, нефтяные пятна и изменения качества воды, сообщает Lada.kz .

Фото центра общественных коммуникаций Мангистауской области

По информации регионального Центра общественных коммуникаций, в Актау презентовали инновационный стартап-проект, который позволяет в режиме реального времени контролировать экологическое состояние Каспийского моря.

Система работает с помощью специальных датчиков, установленных на буях, закрепленных якорями на морском дне. Автономное устройство, работающее от батареи, собирает данные о температуре воды, солености, кислотности, уровне загрязнения и распространении нефтепродуктов, а затем передает информацию на берег по радиосвязи.

По словам координатора проекта Ескендира Кыдырбаева, технология позволяет вести непрерывный мониторинг экологического состояния водоемов.

Раньше для оценки качества воды необходимо было брать пробы, проводить лабораторные исследования и ждать результатов. Теперь система показывает изменения в воде в режиме реального времени. Это дает возможность оперативно принимать меры и предотвращать экологические угрозы, - отметил Ескендир Кыдырбаев.

«Умные» датчики, установленные на поверхности моря, передают данные каждые 10 минут. Технология искусственного интеллекта анализирует полученную информацию и фиксирует любые изменения в составе воды. Если система обнаруживает признаки распространения нефти или других вредных веществ, она автоматически подает сигнал тревоги.

В настоящее время в акватории Каспийского моря уже размещено 16 таких буев.

Проект разработали два молодых ученых, имеющих опыт в сфере информационных технологий. Один из них – выпускник международной программы «Болашак» Ескендир Кыдырбаев, второй – студент Yessenov University Ырысжан Сансызбай.

Эту плату можно назвать «мозгом» устройства. Мы самостоятельно собрали необходимые компоненты, написали программный код и загрузили его в память системы. Технологию можно применять не только для мониторинга моря, но и в сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли и сфере экологического контроля, - рассказал Ырысжан Сансызбай.

Новая технология, по мнению специалистов, поможет сохранить экосистему Каспийского моря и позволит выявлять экологические риски на ранних стадиях, предотвращая возможный ущерб окружающей среде.