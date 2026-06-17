Каспий ушёл от берегов: депутат требует пересмотреть границы моря

Снижение уровня Каспийского моря уже влияет не только на экологию, но и на вопросы землепользования, недропользования и реализации инвестиционных проектов. В Мажилисе просят пересмотреть юридические границы Каспия и привести их в соответствие с фактической береговой линией, сообщает Lada.kz .

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Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов направил депутатский запрос премьер-министру Олжасу Бектенову, в котором поднял вопрос стремительного обмеления Каспийского моря и связанных с этим правовых проблем.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, за период с 2006 по 2025 годы в отдельных районах казахстанского побережья береговая линия Каспия отступила на 30-35 километров. Согласно прогнозам «Казгидромета», снижение уровня моря продолжится и к 2050 году может достичь отметки минус 34 метра.

Как говорит депутат, сегодня фактическая береговая линия и юридические границы моря постепенно расходятся. В результате некоторые геологоразведочные и другие проекты, которые по документам считаются морскими или шельфовыми, фактически уже находятся на суше или в прибрежной зоне, но продолжают регулироваться как морские объекты.

Необходимо актуализировать юридическую границу казахстанской части Каспийского моря и привести систему государственного управления прибрежными территориями в соответствие с реальной ситуацией, - считает Дюсенбай Турганов.

Спикер отметил, что отступление моря открывает новые возможности для проведения геологоразведочных работ на территориях, которые ранее находились под водой. Однако для вовлечения таких земель в хозяйственный оборот необходимо своевременно определить их правовой статус.

Отдельное внимание в запросе уделено вопросам экологической безопасности.



Дюсенбай Турганов напомнил, что в последние годы на побережье Мангистау неоднократно фиксировались массовые выбросы на берег туш каспийских тюленей. Осенью 2024 года на казахстанском побережье было обнаружено около 2000 погибших особей.

В этой связи парламентарий предложил создать единую автоматизированную систему мониторинга уровня Каспийского моря, сформировать единый цифровой контур береговой линии на основе спутниковых и геодезических данных, а также разработать четкий алгоритм действий государственных органов при массовой гибели тюленей, рыб и птиц.

Также депутат попросил правительство проинформировать о результатах расследования причин гибели каспийских тюленей и оценке рисков дальнейшего сокращения их популяции.