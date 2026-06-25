На территории Устюртского заповедника установили новые фотоловушки

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника установили фотоловушки и провели мониторинг животного мира. В ходе наблюдений собраны данные о жизнедеятельности животных и птиц, передаёт Lada.kz .

Фото: @ustirt_kz / Instagram

На территории Устюртского государственного природного заповедника продолжаются работы по мониторингу животного мира. С этой целью специалисты учреждения установили фотоловушки в местах обитания диких животных и птиц.

С помощью специального оборудования ведется наблюдение за представителями фауны, их передвижением, поведением и особенностями жизнедеятельности в естественной среде обитания. Полученные данные позволяют отслеживать состояние популяций редких и охраняемых видов, а также оценивать эффективность природоохранных мероприятий.

Полученные материалы внесены в базу данных и в настоящее время проходят обработку и анализ», — сообщили в администрации заповедника.

Напомним, ранее были опубликованы новые кадры с фотоловушек в заповеднике Устюрт. На снимках – животные и птицы. Подробнее читать здесь.