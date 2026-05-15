Опубликованы новые кадры с фотоловушек в заповеднике Устюрт

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника поделились новыми кадрами, полученными с фотоловушек. На снимках – животные и птицы, передаёт Lada.kz .

Фото: @ustirt_kz / Instagram

Сотрудники заповедника получают информацию о состоянии диких животных и птиц с помощью фотоловушек установленных на территории.

В объектив специалистов попали степная лисица, куропатки, степные волки. Фотоловушкам удалось запечатлеть архаров и уриалов.

Фотоловушки, используемые Устюртским государственным природным заповедником, – это биобезопасный инструмент, используемый для охраны природы и проведения научных исследований. Фотоловушки позволяют круглосуточно фиксировать передвижение и поведение животных и птиц, не причиняя вреда их естественной среде обитания и не вмешиваясь в природные процессы, - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе очередных рейдово-мониторинговых мероприятий, проведённых на территории государственного природного заказника «Тасорпа», относящегося к государственному региональному природному парку «Кызылсай», было зафиксировано большое количество представителей животного мира.