Каспийское море признано важным экологическим узлом в распространении птичьего гриппа

Ученые Дагестанского государственного университета в составе международной группы опубликовали итоги анализа вирусологических, экологических и эпидемиологических данных о птичьем гриппе за последние 20 лет. Результаты указывают на ключевую роль Каспийского моря как важного экологического узла единой системы распространения инфекционных заболеваний в популяции животных, связывающей Евразию и Африку, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Как отметили в университете, понимание того, как вирусы перемещаются вместе с дикими птицами, помогает точнее оценивать риски заноса инфекций и выстраивать систему раннего предупреждения. Особенно это актуально для территорий, расположенных на пересечении миграционных путей, где водно-болотные угодья, прибрежные экосистемы и аграрные ландшафты находятся в тесной связи.

Один из примеров, рассмотренных в статье, – массовая гибель колониальных птиц на островах северной части Каспийского моря в 2022-2023 годах. Геномный анализ выявленных вирусов показал признаки межконтинентального обмена вирусным материалом и подтвердил значение Каспийского региона как важной зоны в глобальной динамике птичьего гриппа.

«Результаты наших исследований имеют не только фундаментальное, но и прикладное значение. Они создают научную основу для более точного эпизоотологического мониторинга, охраны биоразнообразия, оценки рисков для ветеринарии, птицеводства, животноводства и здоровья человека, а также для развития международного научного сотрудничества в Каспийском регионе», – прокомментировал первый автор статьи, проректор по научной и инновационной работе ДГУ Алимурад Гаджиев.

Данные ДГУ

Помимо ученых ДГУ, в исследовании приняли участие специалисты Каспийского центра охраны природы, Астраханского заповедника, НИИ вирусологии ФИЦ ФТМ СО РАН и Научно-исследовательского института экологии дикой природы Ветеринарного университета Вены (Австрия).