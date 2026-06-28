Жизнь на грани воды: ученые рассказали о тяжелых экспедициях к каспийским тюленям в Мангистау

Во время научных экспедиций по Каспию исследователям порой приходится экстренно эвакуировать лагерь, ночевать на затонувшем корабле и наблюдать, как море буквально за часы меняет очертания островов. Об этом в интервью Informburo.kz рассказала научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Асель Баймуканова, более 13 лет изучающая каспийского тюленя, передает Lada.kz.

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По словам ученого, численность единственного морского млекопитающего Центральной Азии продолжает сокращаться. Сегодня, по различным оценкам, в Каспии обитает от 100 до 300 тысяч тюленей, однако все исследования свидетельствуют о стабильном снижении популяции. Основными причинами специалисты называют загрязнение моря, нефтедобычу, браконьерство, интенсивное судоходство и другие последствия хозяйственной деятельности человека.

Особенно сложными остаются экспедиции в северной части Каспия.

«Каспий абсолютно непредсказуем. Утром на месте лагеря может быть суша, а ночью уже вода. Ветер быстро меняет уровень моря. Когда мы разбиваем лагерь на острове, всегда есть риск, что он окажется под водой. В одной из экспедиций вода начала подниматься прямо на наших глазах, и нам пришлось срочно эвакуироваться и перетаскивать весь груз на лодку», — рассказала Асель Баймуканова.

Не менее опасными бывают и штормы. Во время одной из экспедиций плоскодонная лодка начала заполняться водой, а ученым пришлось спасать оборудование и искать убежище.

«Мы выкачали воду и добрались до старого затонувшего корабля, который раньше использовался как мишень. Там и переночевали. Поэтому на вопрос, где было самое необычное место для ночевки, я всегда отвечаю: на ржавом затонувшем корабле», — вспоминает исследователь.

Экспедиции осложняются не только погодой. Исследователи работают вдали от цивилизации, живут в полевых условиях, исследуют лежбища животных, собирают биологический материал и проводят вскрытие погибших тюленей для выяснения причин их гибели.

При этом сами каспийские тюлени, вопреки распространенному мнению, не проявляют агрессии к человеку.

«Это очень осторожные и пугливые животные. За 13 лет работы нас ни разу не кусали. Они могут фыркать, спорить с нами, но в целом стараются избегать людей», — отметила ученый.

Асель Баймуканова также рассказала, что за последние годы изменился рацион животных. Если раньше считалось, что основу питания составляет килька, то исследования показали: сегодня около 80% рациона каспийских тюленей составляют бычки, что ученые связывают с изменениями в экосистеме моря.