21.05.2026, 15:28

Уязвимы к болезням – в Комитете рыбного хозяйства высказались о гибели тюленей

Экология | Ольга Максимова

В Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана прокомментировали информацию о мертвых тюленях, обнаруженных на побережье Каспийского моря 19 мая, передаёт Lada.kz.

Фото предоставил Данияр Акимжанов
Как сообщили в Комитете, туши находились в сильно разложившемся состоянии (2-4 стадия разложения).

«Выброс туш мертвых тюленей происходит периодически из-за сильного западного штормового ветра. Однако гибель всех выброшенных тюленей предположительно одного времени», - говорится в сообщении Комитета рыбного хозяйства.

Сотрудниками Института гидробиологии и экологии на месте проведены работы по отбору проб с туш животных (клыки, шерсть, когти), материал которых оказался пригоден для сбора. Департамент экологии Мангистауской области отобрал пробы воды и почвы.

Однако из-за сильного разложения ветеринарной службе не удалось отобрать пробы патологических материалов на предмет выявления инфекционных заболеваний.

По мнению сотрудников Института гидробиологии и экологии, смерть тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье Тупкараганского района они были вынесены западным штормовым ветром только сейчас.

Кроме того, по мнению ученых на основе многолетних исследований, предполагаемыми причинами гибели тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям, считают специалисты.

Напомним, инспекторы Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства области 19 мая в районе села Баутино обнаружили 35 туш тюленей и две туши рыб осетровых пород. Неделей ранее, 10-11 мая, в той же местности было найдено 37 туш мертвых тюленей.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
А сказочки все те же.
21.05.2026, 18:10
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь