Уязвимы к болезням – в Комитете рыбного хозяйства высказались о гибели тюленей

В Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана прокомментировали информацию о мертвых тюленях, обнаруженных на побережье Каспийского моря 19 мая, передаёт Lada.kz .

Как сообщили в Комитете, туши находились в сильно разложившемся состоянии (2-4 стадия разложения).

«Выброс туш мертвых тюленей происходит периодически из-за сильного западного штормового ветра. Однако гибель всех выброшенных тюленей предположительно одного времени», - говорится в сообщении Комитета рыбного хозяйства.

Сотрудниками Института гидробиологии и экологии на месте проведены работы по отбору проб с туш животных (клыки, шерсть, когти), материал которых оказался пригоден для сбора. Департамент экологии Мангистауской области отобрал пробы воды и почвы.

Однако из-за сильного разложения ветеринарной службе не удалось отобрать пробы патологических материалов на предмет выявления инфекционных заболеваний.

По мнению сотрудников Института гидробиологии и экологии, смерть тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье Тупкараганского района они были вынесены западным штормовым ветром только сейчас.

Кроме того, по мнению ученых на основе многолетних исследований, предполагаемыми причинами гибели тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям, считают специалисты.

Напомним, инспекторы Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства области 19 мая в районе села Баутино обнаружили 35 туш тюленей и две туши рыб осетровых пород. Неделей ранее, 10-11 мая, в той же местности было найдено 37 туш мертвых тюленей.