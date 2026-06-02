На побережье Форт-Шевченко нашли мертвых тюленей и осетров

Туши каспийской нерпы продолжают находить на береговой линии Тупкараганского района. Еще 20 мертвых тюленей были обнаружены 1 июня, передаёт Lada.kz.
О находке сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.
«На участке побережья от опреснительного завода до берега «KCA» в селе Баутино обнаружено 20 туш тюленей и 8 туш рыб осетровых пород», — рассказали в департаменте.
Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля 2 июня отобрали пробы воды на морском побережье города Форт-Шевченко Тупкараганского района. О результатах исследования обещают сообщить дополнительно.
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