Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
20.05.2026, 09:28

Массовая гибель тюленей продолжается: у побережья Баутино нашли еще 35 туш

Экология Лиана Рязанцева

Мертвые тюлени были обнаружены на участке побережья от местности «Асан» до местности «Каса», в районе села Баутино. Об этом редакции Lada.kz сообщили в департаменте экологии региона.

Фото предоставил Данияр Акимжанов
Фото предоставил Данияр Акимжанов

По данным ведомства, 19 мая инспекторы Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства области обнаружили 35 туш тюленей и две туши рыб осетровых пород.

В связи с этим специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии провели работы по отбору проб морской воды на указанном участке.

О результатах исследований проб воды будет сообщено дополнительно, - заявили в департаменте.

Ранее сообщалось, что эксперты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области 13 мая выезжали в Тупкараганский район и отобрали пробы морской воды. По результатам анализа загрязняющие вещества в составе воды не выявлены. 

Напомним, 10-11 мая на побережье в селе Баутино Тупкараганского района обнаружили 37 туш мертвых тюленей.

Одной из возможных причин массовой гибели был назван естественный отбор.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Хорошо бы провести "естественный отбор" этих специалистов, которые не могут (или боятся) найти многолетнюю настоящую причину гибели животных Каспия.
20.05.2026, 08:23
Pluto 9701
Pluto 9701
Ну конено ничего не обнаружите,нужно брать пробы не там куда принесло туши тюленей, а там откуда их принесло. Завтра скажут " Все нормально, все прекрасно" ничего не обнаружили а трупы тюленей как приносило так и приносит вот такие у нас защитнички природы.
20.05.2026, 07:02
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь