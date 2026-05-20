Массовая гибель тюленей продолжается: у побережья Баутино нашли еще 35 туш

Мертвые тюлени были обнаружены на участке побережья от местности «Асан» до местности «Каса», в районе села Баутино. Об этом редакции Lada.kz сообщили в департаменте экологии региона.

По данным ведомства, 19 мая инспекторы Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства области обнаружили 35 туш тюленей и две туши рыб осетровых пород.

В связи с этим специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии провели работы по отбору проб морской воды на указанном участке.

О результатах исследований проб воды будет сообщено дополнительно, - заявили в департаменте.

Ранее сообщалось, что эксперты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области 13 мая выезжали в Тупкараганский район и отобрали пробы морской воды. По результатам анализа загрязняющие вещества в составе воды не выявлены.

Напомним, 10-11 мая на побережье в селе Баутино Тупкараганского района обнаружили 37 туш мертвых тюленей.

Одной из возможных причин массовой гибели был назван естественный отбор.