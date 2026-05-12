Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Эковолонтеры: количество обнаруженных туш погибших тюленей составляет порядка 300

Экология Лиана Рязанцева

С 17 апреля количество обнаруженных туш погибших тюленей составляет порядка 300. Только за два дня эковолонтеры зафиксировали на побережье Каспийское море вблизи месторождений Каражанбас и Бузачи были обнаружены 37 туш погибших тюленей. Подробности редакции Lada.kz сообщил директор регионального филиала Республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq Balyk» Данияр Акимжанов.

Фото предоставил Данияр Акимжанов
Данияр Акимжанов рассказал, что 10 и 11 мая эковолонтеры обследовали побережье моря вблизи месторождений Каражанбас и Бузачи и обнаружили туши мёртвых тюленей.

Есть участки, куда невозможно проехать на автомобиле. Я лично объезжал территорию на мотоцикле и подсчитывал туши — за два дня 37 особей. Сегодня также поступила информация об обнаружении ещё 20 тюленей на побережье Каракиянского района в местности Токмак. Всего с 17 апреля уже зафиксировано порядка 300 туш, — рассказал Данияр Акимжанов.

По словам эковолонтера, информация оперативно передается по алгоритму в уполномоченные органы, районный акимат для организации утилизации туш.

Основной причиной гибели тюленей Данияр Акимжанов считает изменения экосистемы.

Мы, эковолонтеры, можем мониторить только небольшую часть побережья. Думаю, что количество погибших тюленей значительно превышает 300, — заключил эксперт.

Ранее ситуацию с массовой гибелью тюленей и лебедей на побережье Каспийского моря объяснили в правительстве. Сообщается, что по факту произошедшего проводятся лабораторные исследования и проверка отобранных проб. 

Напомним, в апреле этого года почти 100 мёртвых тюленей выбросило на берег Каспия в Тупкараганском районе Мангистауской области. По информации Института гидробиологии и экологии, гибель тюленей произошла более месяца назад.  

