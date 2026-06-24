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24.06.2026, 09:20

Каспийское море стало меньше на одну Сицилию – причина неизвестна

Экология 0 3 188 Ольга Максимова

До недавних пор обмеление Каспия после 1991 года списывали на глобальное потепление. Авторы новой научной работы опровергли эту гипотезу: 63 процента падения уровня приходится на некий неизвестный фактор. Причем попытки выяснить его природу вряд ли можно назвать успешными, передает Lada.kz со ссылкой на naked-science.ru.

Берег Каспия в Актау. Фото автора
Берег Каспия в Актау. Фото автора

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В 1995-2025 годах уровень Каспийского моря упал на 2,3 метра – на 77 миллиметра в год. Это огромная величина: даже в районе портов есть места, где береговая линия отступила на метры и десятки метров. В ряде районов северной части моря его берега сдвинулись уже на десятки километров. Море сократилось на 24 тысячи квадратных километров. Примерно такая же площадь у Сицилии.

В издании Earth’s Future опубликовали статью американских исследователей, попробовавших проанализировать причины случившегося. Им удалось показать, что прежние объяснения (ростом испарения на поверхности водоема и питающих его рек) не работают.

Ученые с помощью совокупности наземных и спутниковых наблюдений установили, что общая потеря емкости Каспия по воде с 1990-х до начала 2020-х составила 630 кубических километров. Однако рост потерь на испарение из-за роста температур никак не может объяснить более 37% от этого показателя.

Зеленым показаны максимальные границы Каспийского моря до начала его отступления треть века назад. Красным выделили современные границы. Цветом самого моря указана его глубина / © Jesse Duku et al.

Более того, по мере отступления моря его потери на испарение тормозятся, потому что площадь сокращается сильнее всего в северных, мелководных частях водоема, где вода как раз из-за малой глубины прогрета и испаряется лучше всего. Получается, у Каспийского моря есть механизм «самоторможения обмеления». Но почему-то даже он не может остановить падение уровня моря сразу на 7,77 сантиметра в год.

По-настоящему сложный вопрос: что отвечает за остальные 63 процента потери воды морем? Исследователи достоверно установили, что причина в снижении годового стока рек в Каспий на 42 кубических километра в год. Из них 32 кубических километра дало падение стока Волги. Ясно, что это не вызвано изменением климата: исследователи отметили, что осадки в бассейне Волги растут более чем на 11 миллиметров в год.

Но на этом установленные факты заканчиваются. Авторы научной работы предположили, что причина уменьшения стока рек при росте количества осадков в некоей антропогенной деятельности, и пожаловались, что точные цифры по этому вопросу трудно получить, поскольку они отсутствуют в открытом доступе.

На практике они не ознакомились с ними скорее из-за языкового барьера: на русском несложно найти работы об изменениях антропогенного использования вод Волги. Из статей на эту тему следует, что в реальности из-за крушения СССР использование вод реки человеком с 1991 года по начало 2020-х снизилось в 2,3 раза.

Фактор гидротехнических сооружений, который ученые упомянули в новой работе, тоже не может объяснять происходящее. Хотя ГЭС на Волге и Каме немало, потери воды с их зеркал невелики. Так происходит потому, что рост испарения во многом компенсируется тем, что водохранилища летом «перехватывают» намного больше воды, чем река перехватывала до строительства на ней водохранилищ.

Например, Куйбышевское водохранилище теряет испарением 2,8 кубического километра воды в год, а получает с осадками 2,4 кубического километра. То есть общие нетто-потери со всех волжских водохранилищ всего несколько кубических километров в год. Самое важное: они теряли примерно столько же и до 1991 года. Да, из-за роста температур нетто-потери чуть возросли, но величина этого роста более чем на порядок уступает падению стока Волги (32 кубокилометра в год).

Поиск среди русскоязычных научных работ тоже не добавил ясности о причинах падения стока. Из-за резкого (до метра) уменьшения глубины промерзания почвы в бассейне Волги за последние 30 лет часть осадков действительно может уходить в грунтовые воды, а не стекать с рекой в Каспий.

Но в то же самое время зимние стоки Волги растут: то, что раньше лежало снегом до весны, сейчас с зимними дождями уходит вниз по реке в море.

В теории расход воды в бассейне Волги можно объяснить глобальным озеленением. Этот процесс бурного увеличения зеленой биомассы наблюдается по всему миру. И как показывают спутниковые снимки, одним из самых быстро зеленеющих мест Земли стала Россия, включая Поволжье. На иллюстрации можно видеть, насколько масштабен этот процесс именно там.

К сожалению, невозможно сказать, насколько именно расход воды бурно разросшейся в Поволжье растительностью увеличил процент использования дождевых вод «на месте», в ущерб его стоку в Каспий. Дело в том, что российские ученые вообще редко употребляют словосочетание «глобальное озеленение», хотя его впервые предсказал исследователь из нашей страны. Чаще говорят об обратном процессе засух, вызванных потеплением.

Каспийское море не всегда будет мелеть, предполагают учение. Глобальное потепление через небольшое число десятилетий приведет к резкому росту осадков над этим морем и его быстрому наступлению на окружающую сушу. В последнее стремительное потепление оно достигало юга современной Саратовской области, огромные пространства современных Калмыкии, Волгоградской, Астраханской областей и Казахстана были морским дном.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Мужик
Мужик
Один момент во всех этих исследованиях сильно смущает, почему берется только период с 1995 года, когда вода максимально пришла, в начале 80-х годов море тоже было значительно дальше чем в 1995 г. если кто то помнит старую дорогу в сторону баз отдыха, то место где она была, сей час видно, хотя долгое время было затоплено.
24.06.2026, 07:48
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