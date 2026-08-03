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03.08.2026, 09:05

Спасенный краснокнижный курганник в Жетыбае больше не сможет летать

Экология 0 4 158 Лиана Рязанцева

Спасти жизнь краснокнижному курганнику, найденному в Жетыбае, удалось благодаря усилиям специалистов, однако вернуться в дикую природу птица уже не сможет. Из-за тяжелой травмы крыла орнитологам пришлось провести ампутацию поврежденной конечности. Об этом редакции Lada.kz сообщили в общественном фонде Umit Mangistau.

Фото предоставили в общественном фонде Umit Mangistau
Фото предоставили в общественном фонде Umit Mangistau

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В фонде отметили, что после нескольких дней интенсивной терапии врачи-орнитологи и ветеринарные специалисты подготовили птицу к сложной операции. По словам специалистов, к сожалению, тяжёлая травма крыла в сочетании с попаданием нефтепродуктов привела к необратимым повреждениям тканей.

Несмотря на все усилия врачей, сохранить крыло не удалось, и единственным шансом спасти жизнь птицы стала ампутация травмированной конечности. Операция прошла успешно. Сейчас краснокнижный курганник находится в стационаре под постоянным наблюдением специалистов, получает необходимое лечение и уход, - рассказали в фонде.

В фонде Umit Mangistau подчеркнули, что впереди птицу ждёт длительная реабилитация.

Да, она уже не сможет вернуться в дикую природу, но самое главное – нам удалось сохранить ей жизнь и избавить от боли и страданий, - отметили врачи-орнитологи.

Напомним, на территории месторождения Жетыбай обнаружили краснокнижного курганника, полностью покрытого нефтепродуктами. Ее доставили в Актау, где специалисты пункта временной реабилитации диких хищных и краснокнижных птиц начали борьбу за ее жизнь. 

По словам специалистов, курганник поступил во временный пункт реабилитации диких хищных и краснокнижных птиц в крайне тяжелом состоянии. Птица была покрыта нефтепродуктами, страдала от обезвоживания, сильного истощения и перелома крыла.

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