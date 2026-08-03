Гигантский вихрь поднялся близ Актау: необычное явление сняли на видео

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На кадрах видно, как над степью поднимается высокий вращающийся столб пыли, пересекающий участок автодороги.

На первый взгляд явление напоминает смерч, но это пылевой вихрь.

Метеорологи говорят, что такие атмосферные явления образуются в жаркую, малооблачную погоду, когда поверхность земли сильно прогревается. Из-за резкого перепада температур возникают воздушные завихрения, которые поднимают в воздух пыль и песок.