Когда заработает новый ГПЗ в Жанаозене

Строительство новых инфраструктурных и газоперерабатывающих проектов обсудили сегодня на заседании правительства. Министр энергетики озвучил планы по вводу трех крупных объектов – магистрального газопровода, газоперерабатывающих (ГПЗ) на Кашагане и в Жанаозене, передает Lada.kz .

Строительная площадка нового ГПЗ в Жанаозене. Фото: КМГ

Как сообщил в своем докладе министр энергетики Ерлан Аккенженов, в конце этого года планируется завершить строительство линейной части первого этапа второй нитки магистрального газопровода (МГ) «Бейнеу-Бозой-Шымкент». В 2027 году ожидается ввод в эксплуатацию газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд кубометров газа в год и завода в Жанаозене мощностью 0,9 млрд кубометров в год.

В 2029 году ожидается реализация второго этапа второй нитки МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», который позволит увеличить мощность до 15 млрд кубов товарного газа в год. К 2030 году предусмотрен ввод ГПЗ на Кашагане мощностью 2,5 млрд кубов в год, а также ГПЗ на Карачаганаке мощностью 5 млрд кубометров в год.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил внедрить систему еженедельного контроля за строительно-монтажными работами на газоперерабатывающих мощностях Кашагана, Карачаганака и Жанаозена.

По его словам, развитие газовой отрасли должно осуществляться опережающими темпами. Своевременно должна быть обеспечена инфраструктура для запуска новых предприятий, привлечения инвестиций и дальнейшего роста промышленного потенциала страны.

Между тем, издание Власть со ссылкой на слова главы «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, сообщает, что ГПЗ в Жанаозене полноценно не заработает в феврале 2027 года, как обещали ранее, из-за необходимости проведения пуско-наладки. Этот процесс может занять до полугода.

«Мы графики соблюдаем. У нас по контракту EPC-подрядчик должен завершить все работы - это февраль-март. Потом есть еще пуско-наладка. Февраль-март он (подрядчик - В.) должен все завершить, далее у нас идет пуско-наладка. То есть в 2027 году (запустим - В.), пуско-наладка она может занимать до шести месяцев», - сказал Асхат Хасенов.

Председатель «КазМунайГаза» отметил, что отличительной частью газоперерабатывающего завода является модульная сборка. Все производство, а это 259 позиций, происходит на заводе-изготовителе. И на данный момент уже изготовлено 92 позиции, 167 еще находятся в производстве.

Как сообщает КМГ, Асхат Хасенов во время рабочей поездки в Китай посетил предприятие Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group (г. Ханчжоу), где изготавливается основное оборудование для нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

На сегодняшний день общий прогресс производства оборудования длительного цикла изготовления составляет 48,3%. Всего из 259 позиций завершено 92, в производстве находятся 167.

Новый ГПЗ в Жанаозене возводится модульным методом строительства. Всего планируется изготовить 38 модулей общим весом порядка 30 тыс. тонн.