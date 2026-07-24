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24.07.2026, 11:29

В Минэнерго ответили на жалобы о дефиците автогаза в Актау

Экономика 0 2 560 Ольга Максимова

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали ситуацию с нехваткой сжиженного газа для автомобилей в Актау, передаёт Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

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В ведомстве заявили, что все заявленные акиматом объемы полностью обеспечиваются. Кроме того, по дополнительным заявкам в Мангистаускую область были согласованы и направлены дополнительные объемы автогаза.

«Дальнейшее распределение газа внутри области относится к компетенции местных исполнительных органов», - говорится в сообщении.

В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области проинформировали, что с 20 июля в регион идут поставки дополнительных объемов сжиженного нефтяного топлива – 1500 тонн от Атырауского НПЗ и 720 тонн от АО «СНПС-Актобемунайгаз». Этот газ предусмотрен для распределения по АГЗС до конца июля. Первые автоцистерны уже прибыли в регион из Атырауской области.

Также акиматом у Министерства энергетики запрошен дополнительный объем газа на август — порядка 3–4 тысяч тонн к выделенным 18 тысячам тонн.

Напомним, несмотря на заверения местных исполнительных органов о стабилизации ситуации на АГЗС автовладельцы продолжают сообщать о закрытых заправках и об очередях на работающих. 

 Жители Мангистау сообщают о проблеме и с помощью "народного творчества"

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Ну, Джекки, вроде, с юмором дружит. Не?
24.07.2026, 19:11
Raiders
Raiders
Джеки Чан,ещё в суд подаст на вас,за фото...
24.07.2026, 16:51
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