Акимат Мангистау разъяснил ситуацию на АГЗС

Из-за закрытия АНПЗ на ремонт сроки поставок сжиженного нефтяного топлива в регион будут увеличены, однако на доступности газа это не отразится. Акимат Мангистауской области связывает очереди на АГЗС с увеличившимся потоком транспорта в летний период, передаёт Lada.kz .

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Ежемесячно региону выделяется 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа. Необходимые объемы обеспечиваются за счет поставок с Казахского газоперерабатывающего завода (КазГПЗ) и Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ).

Как сообщили в управлении предпринимательства и торговли, из-за планового ремонта на АНПЗ с 25 июня по 15 июля 2026 года на июль дополнительный объем сжиженного газа в Мангистау поставит СНПС «Актобемунайгаз».

«Поскольку газ из Актюбинской области доставляют железнодорожным транспортом, сроки его поставки несколько увеличены. После возобновления работы Атырауского НПЗ в конце июля регион дополнительно получит еще 2 тысячи тонн газа, что позволит полностью стабилизировать ситуацию», - сообщили в управлении.

В акимате уточнили, что в Мангистауской области работают 134 автомобильные газозаправочные станции, и на 41 из них наблюдаются очереди. Однако чиновники связывают очереди не с дефицитом топлива, а сезонным увеличением интенсивности движения транспорта из-за притока туристов и ростом потребления газа на 10–15% в летний период, то есть на 2–3 тысячи тонны.

«В настоящее время ситуация остается стабильной. Вопрос о повышении стоимости сжиженного нефтяного газа не рассматривается. Также не зафиксировано фактов вывоза газа, выделенного для Мангистауской области, в другие регионы Казахстана или за границу», - сообщили в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области.

В Мангистауской области зарегистрировано более 185 тысяч автомобилей, из которых 56% работают на газе. Также по региону передвигается свыше 22 тысяч автомобилей с транзитными номерами, официально не зарегистрированных в области.