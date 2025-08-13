Погоня в стиле GTA в Актау: водитель скрылся, но автомобиль задержан и «наказан»

В редакцию Lada.kz обратился владелец фуры Галымжан Елеусизов, сообщив новые подробности инцидента, отметив, что до сих пор не может забрать свой автомобиль со штрафстоянки.
Владелец фуры Галымжан Елеусизов поделился с редакцией Lada.kz новыми подробностями событий того дня. По его словам, за рулём находился водитель, который выехал из Шымкента и выполнял рейс из Китая (Хоргос) в Мангистаускую область, перевозя товар.
После этого ему предстояло вернуться в Шымкент, но по прибытии в Мангистау он употребил алкоголь и попал в ДТП. Затем он скрылся не только от правоохранительных органов, но и от меня вместе с деньгами, - рассказал мужчина.
История получила новое развитие, по словам владельца фуры, он на протяжении уже двух недель не может вернуть свой автомобиль.
Я сам живу в Шымкенте и приехал в Актау, когда узнал о случившемся. Хочу забрать свой автомобиль, но мне его не отдают, объясняя это тем, что якобы нужно сначала найти водителя. Административный суд уже состоялся, и у них нет права удерживать мою фуру. Ведь водитель может скрываться хоть год, как мне его найти? Я уже пытался его разыскать, но безуспешно. А машина взята в кредит под залог моего дома, — рассказал владелец фуры
Мужчина беспокоится, что вскоре ему предстоит выплачивать кредит, а автомобиль, на котором он зарабатывал, простаивает.
Я уже две недели обиваю пороги полиции, но меня никто не принимает и не слушает. У меня есть семья и дети, которых я должен кормить и готовить к школе. А мой автомобиль, на котором я зарабатываю, я не могу вернуть, — жалуется владелец фуры.
Журналисты Lada.kz обратились в пресс-службу департамента полиции региона с уточнением, могут ли задерживать автомобиль и не возвращать его законному владельцу в случае, если за рулем был другой человек.
В ведомстве сообщили, что заявление владельца фуры принято и находится на рассмотрении.
Напомним, попытка остановить большегруз для проверки документов обернулась для сотрудников правопорядка погоней, которую читатели сравнили с популярной игрой GTA.
Позже в Сети блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что водитель сбежал накануне судебного разбирательства.
В Специализированном суде по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении водителя фуры, устроившего опасную ночную гонку в попытках скрыться от полиции.
Суд признал водителя фуры виновным по части 1 статьи 610, части 2 статьи 611 КоАП РК. Ему назначено наказание – штраф в размере 78 640 тенге и лишение водительских прав на один год.
