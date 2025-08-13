Погоня в стиле GTA в Актау: водитель скрылся, но автомобиль задержан и «наказан»

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz обратился владелец фуры Галымжан Елеусизов, сообщив новые подробности инцидента, отметив, что до сих пор не может забрать свой автомобиль со штрафстоянки.

фото из архива Lada.kz

Владелец фуры Галымжан Елеусизов поделился с редакцией Lada.kz новыми подробностями событий того дня. По его словам, за рулём находился водитель, который выехал из Шымкента и выполнял рейс из Китая (Хоргос) в Мангистаускую область, перевозя товар.

После этого ему предстояло вернуться в Шымкент, но по прибытии в Мангистау он употребил алкоголь и попал в ДТП. Затем он скрылся не только от правоохранительных органов, но и от меня вместе с деньгами, - рассказал мужчина.

История получила новое развитие, по словам владельца фуры, он на протяжении уже двух недель не может вернуть свой автомобиль.

Я сам живу в Шымкенте и приехал в Актау, когда узнал о случившемся. Хочу забрать свой автомобиль, но мне его не отдают, объясняя это тем, что якобы нужно сначала найти водителя. Административный суд уже состоялся, и у них нет права удерживать мою фуру. Ведь водитель может скрываться хоть год, как мне его найти? Я уже пытался его разыскать, но безуспешно. А машина взята в кредит под залог моего дома, — рассказал владелец фуры

Мужчина беспокоится, что вскоре ему предстоит выплачивать кредит, а автомобиль, на котором он зарабатывал, простаивает.

Я уже две недели обиваю пороги полиции, но меня никто не принимает и не слушает. У меня есть семья и дети, которых я должен кормить и готовить к школе. А мой автомобиль, на котором я зарабатываю, я не могу вернуть, — жалуется владелец фуры.

Журналисты Lada.kz обратились в пресс-службу департамента полиции региона с уточнением, могут ли задерживать автомобиль и не возвращать его законному владельцу в случае, если за рулем был другой человек.

В ведомстве сообщили, что заявление владельца фуры принято и находится на рассмотрении.

Напомним, попытка остановить большегруз для проверки документов обернулась для сотрудников правопорядка погоней, которую читатели сравнили с популярной игрой GTA.

Позже в Сети блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что водитель сбежал накануне судебного разбирательства.

В Специализированном суде по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении водителя фуры, устроившего опасную ночную гонку в попытках скрыться от полиции.

Суд признал водителя фуры виновным по части 1 статьи 610, части 2 статьи 611 КоАП РК. Ему назначено наказание – штраф в размере 78 640 тенге и лишение водительских прав на один год.