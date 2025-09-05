Двухкомнатная квартира сгорела в Актау

Қазақ тіліне аудару

Пожар произошёл в одной из квартир, расположенной в доме №8 17 микрорайона, в ночь с 4 на 5 сентября. Подробности происшествия рассказали в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По информации ведомства, в ночь с 4 на 5 сентября, примерно в 02:50 часов, поступил вызов о возгорании квартиры на восьмом этаже в доме №8 17 микрорайона.

По прибытии спасателей был выявлен открытый пожар в жилом помещении квартиры на восьмом этаже. Собственными силами эвакуировались 15 человек, из них пятеро – дети. Площадь квартиры – 80 квадратных метров. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается, - рассказали в пресс-службе ДЧС.

В Сети очевидцы поделились кадрами пожара.

Напомним, сразу два инцидента с пожарами произошли в Мангистауской области в ночь на 4 сентября. Кроме того, 2 сентября в регионе сгорели мопед и автомобиль.