В Актау автомобиль врезался в металлический забор

Авария произошла 3 октября в 17 микрорайоне. В результате столкновения двух автомобилей одна из машин выехала на обочину и врезалась в металлический забор. Подробности происшествия сообщили в департаменте полиции региона, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 8 утра на дороге в 17 микрорайоне.

В результате столкновения автомобилей Nissan Tiida и Hyundai Tucson последний вылетел на обочину и врезался в металлический забор. По данному факту на виновника ДТП составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, — сообщили в полиции.

В полиции подчеркнули, что в аварии никто не пострадал.

