Полиция Мангистау раскрыла подробности поиска 13-летнего подростка

По данным правоохранителей, ориентировки о поиске школьника были переданы всем патрульным нарядам.

Около 15:20 часов инспектор роты патрульной полиции капитан Арман Ермуханов и младший сержант Павитжан Нурбакыт заметили на трассе Актау – Жетыбай ребенка. Сотрудники сразу узнали в нем подростка из ориентировки, остановили его и доставили в город. Полицейские спросили подростка, куда и к кому он направлялся. Тот ответил, что ехал в Жанаозен, однако знакомых у него там нет, - сообщили в ведомтсве.