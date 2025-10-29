Верблюд напал на ребенка в поселке Кульсары

Қазақ тіліне аудару

Безнадзорный верблюд покалечил ребенка. Проводятся мероприятия по установлению хозяина животного. Комментрий предоставили в акимате Жылыойского района, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Видео инцидента быстро разошлось по соцсетям сегодня, 29 октября. На кадрах видно, как ребенок убегает от верблюда. Животное сбивает его с ног и наступает.

Установлено, что сам случай произошел 26 октября в 3 микрорайоне Кульсары.

По информации акимата Жылыойского района, ребенок получил травмы в результате нападения безнадзорного верблюда и был доставлен в больницу.

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время он проходит лечение в травматологическом отделении, - сообщили в районной администрации.

Безнадзорное животное было помещено на специальную изолированную площадку, а власти начали искать его владельца.

Согласно данным ветеринарной инспекции, бирка на ухе верблюда относится к Мангистауской области, однако животное не зарегистрировано в базе данных.

Специалисты осмотрели верблюда - признаков заболеваний, включая бешенство, не выявлено, - уточнили в ведомстве.

Поиски владельца животного продолжаются совместно с представителями соседнего региона.

Напомним, утром 26 октября произошло ДТП на трассе Бейнеу - Шетпе - Актау. Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на лошадь. Следовавший за ним автомобиль Nissan Teana по инерции также столкнулся с животным. В результате аварии два пассажира автомобиля Mercedes-Benz скончались от полученных травм, несовместимых с жизнью.

В этот же день на дороге вблизи села Батыр в Мунайлинском районе водитель на автомобиле Lada Largus столкнулся с верблюдом. Сотрудники полиции установили владельца животного и привлекли его к ответственности.