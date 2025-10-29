18+
29.10.2025, 13:36

Верблюд напал на ребенка в поселке Кульсары

Происшествия 0 1 858 Сергей Кораблев

Безнадзорный  верблюд покалечил ребенка. Проводятся мероприятия по установлению хозяина животного. Комментрий предоставили в акимате Жылыойского района, сообщает Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Видео инцидента быстро разошлось по соцсетям сегодня, 29 октября. На кадрах видно, как ребенок убегает от верблюда. Животное сбивает его с ног и наступает.

Установлено, что сам случай произошел 26 октября в 3 микрорайоне Кульсары.

По информации акимата Жылыойского района, ребенок получил травмы в результате нападения безнадзорного верблюда и был доставлен в больницу.

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время он проходит лечение в травматологическом отделении, - сообщили в районной администрации.

Безнадзорное животное было помещено на специальную изолированную площадку, а власти начали искать его владельца.

Согласно данным ветеринарной инспекции, бирка на ухе верблюда относится к Мангистауской области, однако животное не зарегистрировано в базе данных.

Специалисты осмотрели верблюда - признаков заболеваний, включая бешенство, не выявлено, - уточнили в ведомстве.

Поиски владельца животного продолжаются совместно с представителями соседнего региона.

Напомним, утром 26 октября произошло ДТП на трассе Бейнеу - Шетпе - Актау. Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на лошадь. Следовавший за ним автомобиль Nissan Teana по инерции также столкнулся с животным. В результате аварии два пассажира автомобиля Mercedes-Benz скончались от полученных травм, несовместимых с жизнью.

В этот же день на дороге вблизи села Батыр в Мунайлинском районе водитель на автомобиле Lada Largus столкнулся с верблюдом. Сотрудники полиции установили владельца животного и привлекли его к ответственности.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Око
Око
могу конечно ошибаться, но на видео кажется что дети дразнят и провоцируют животное. животное пошло в оборону. эт как с бесхозными собаками - сначала дразнят потом плачут. верблюду естественно не место в жилой зоне. но и детки не сахар, тут и родителям впаять надо чтобы детей воспитывали. нашли кого дразнить. хорошо хоть жив ребёнок остался.
29.10.2025, 11:02
fox1167
fox1167
"Поиски владельца животного продолжаются"----Не надо никого искать! Зарезать его на мясо и отдать пол туши семье этого мальчика (в качестве компенсации) а остальную часть раздать нуждающимся семьям! Всё-равно хозяина не найдёте! Эти хитрожопые сразу как мыши прячутся как их безхозный скот становится причиной ДТП Они только появляются и с пеной у рта начинают орать когда у них угонят этот скот
29.10.2025, 08:53
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

