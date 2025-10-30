Водитель при задержании выбросил свертки с мефедроном в пригороде Актау

Қазақ тіліне аудару

В селе Баскудык правоохранители задержали водителя автомобиля Kia Cerato. Во время остановки, заявили в департаменте полиции региона, он попытался избавиться от свертков с наркотиками, выбросив их из окна автомобиля, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

После проведения необходимых экспертиз и следственных действий полиция сегодня, 29 октября, сообщила подробности задержания водителя с мефедроном, произошедшего 23 октября во время оперативных мероприятий «Карасора-2025» и «Правопорядок».

Около 11:38 сотрудники управления по противодействию наркопреступности остановили автомобиль Kia Cerato в селе Баскудык Мунайлинского района.

Во время задержания водитель выбросил из окна автомобиля большой сверток, что было зафиксировано на видеокамеру.

При осмотре местности полицейские обнаружили и изъяли 26 свертков типа «zip-lock» с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно, синтетическим наркотиком мефедрон, общим весом около 13 граммов.

Кроме того, при обыске по месту жительства у задержанного изъяли еще два свертка вещества, предположительно, альфа-PVP, а также фольгу, 200 пакетов «zip-lock», изоленту, электронные весы и другие предметы, указывающие на возможную подготовку к фасовке наркотиков.

Согласно медицинскому освидетельствованию, факт употребления наркотиков у задержанного не установлен.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта в крупном размере).

Мужчине может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

