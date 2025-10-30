18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
29.10.2025, 19:58

Водитель при задержании выбросил свертки с мефедроном в пригороде Актау

Происшествия 0 1 081 Сергей Кораблев

В селе Баскудык правоохранители задержали водителя автомобиля Kia Cerato. Во время остановки, заявили в департаменте полиции региона, он попытался избавиться от свертков с наркотиками, выбросив их из окна автомобиля, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

После проведения необходимых экспертиз и следственных действий полиция сегодня, 29 октября, сообщила подробности задержания водителя с мефедроном, произошедшего 23 октября во время оперативных мероприятий «Карасора-2025» и «Правопорядок».

Около 11:38 сотрудники управления по противодействию наркопреступности остановили автомобиль Kia Cerato в селе Баскудык Мунайлинского района.

Во время задержания водитель выбросил из окна автомобиля большой сверток, что было зафиксировано на видеокамеру.

При осмотре местности полицейские обнаружили и изъяли 26 свертков типа «zip-lock» с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно, синтетическим наркотиком мефедрон, общим весом около 13 граммов.

Кроме того, при обыске по месту жительства у задержанного изъяли еще два свертка вещества, предположительно, альфа-PVP, а также фольгу, 200 пакетов «zip-lock», изоленту, электронные весы и другие предметы, указывающие на возможную подготовку к фасовке наркотиков.

 Согласно медицинскому освидетельствованию, факт употребления наркотиков у задержанного не установлен.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта в крупном размере).

Мужчине может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Актау полицейские изъяли свыше полукилограмма «синтетики».

Ранее в ходе спецоперации в пригороде правоохранители обнаружили и изъяли более 62 килограммов марихуаны, арсенал оружия и 32 миллиона тенге наличными.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

