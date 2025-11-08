Участники драки в 4 микрорайоне Актау помещены в изолятор временного содержания

В Актау начато досудебное расследование по факту массовой драки, четверо подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. Об этом Lada.kz сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото прислано очевидцами

В департаменте полиции сообщили, что по факту драки в 4 микрорайоне возбуждено уголовное дело.

Начато расследование по пункту 1 части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство, совершённое группой лиц), - сообщили в ведомстве.

По предоставленным данным, четверо подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Проводятся следственные действия, - подчеркнули в ведомстве.

О причинах произошедшей драки в полиции редакции не сообщили.

Для справки

Согласно статье, правонарушителям грозит штраф от 3000 до 7000 тысяч МРП (от 11 796 000 до 27 524 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок от трех до шести лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее очевидцы сообщили Lada.kz о драке и пострадавших в 4 микрорайона.

Как выснилось, сигнал на номер 102 поступил от очевидцев 7 ноября в 20:00 часов. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Двое участников драки были задержаны по горячим следам.