Адвокат прокомментировал фейковые сообщения о якобы готовящихся расправах в школах Актау

Фото: Pixabay

Адвокат высказался по поводу недавних резонансных сообщений с угрозами в адрес школьников в социальных сетях.

Указанные действия относятся к категории уголовных правонарушений против общественной безопасности и общественного порядка. Такие действия могут быть квалифицированы по совокупности статьями 273, 274 УК РК – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и «Распространение заведомо ложной информации». Общественная опасность таких преступлений состоит в том, что ложное сообщение о готовящемся акте терроризма провоцирует панику и страх среди населения, а также отвлекает значительные ресурсы на поиск и возможную нейтрализацию взрывчатых веществ. Кроме того, распространение заведомо ложной информации с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ создаёт угрозу информационно-психологической безопасности общества в целом, усиливая психоэмоциональное и социальное напряжение, - сказал Айбек Суюндуков.

Деяния, предусмотренные статьей 273 УК РК, относятся к преступлениям средней тяжести. Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 000 МРП (19 660 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частью 3 статьи 274 УК РК, относятся к тяжким преступлениям. Распространение заведомо ложной информации с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ наказывается штрафом в размере до 3 000 МРП ( 11 796 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, 9 ноября в чатах жителей Мангистауской области распространиились скриншоты с угрозами о готовящемся нападении на образовательные учреждения.

На 10 ноября школы работали в штатном режиме. Однако на занятия в первую и вторую смены пришли только 43,1% учеников (30 502 человека). Родители побоялись отпускать детей в школу.

Полиция Мангистауской области продолжает расследование по факту произошедшего. По данным правоохранительных органов, личность подозреваемых пока не установлена.