Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.11.2025, 09:33

Более 100 пожаров произошло в жилом секторе Мангистау с начала 2025 года

Происшествия Лиана Рязанцева

В региональном департаменте по черзвычайным ситуациям (ДЧС) озвучили основные причины возникновения пожаров в жилом секторе, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По данным ведомства, за 11 месяцев текущего года в жилом секторе зарегистрировано 108 пожаров, из них 23  в многоквартирных жилых домах, 85  в частном жилом секторе.

Основной причиной возгораний стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и технической эксплуатации электрооборудования. Всего зафиксировано 67 таких случаев: 66  вследствие короткого замыкания в электрических проводах и оборудовании, один из-за оставления электронагревательных установок без присмотра, - сообщили в ДЧС региона.

Нередко одной из причин становиться короткое замыкание из-за оставленной в розетке зарядки.

Фото: istockphoto.com

Спасатели предупреждают: не ставить на ночь телефон на зарядку. Особенно не оставлять устройство под подушкой.

По словам специалистов, гаджет продолжает работать даже в выключенном состоянии и выделяет тепло, поэтому такой способ заряжать его грозит возгоранием из-за перегрева.

Заряжать телефон рекомендуется только на твёрдой и открытой поверхности, подальше от тканей и любых легко воспламеняющихся предметов. Категорически запрещается оставлять устройство на ночь под подушкой или одеялом. Следите и за состоянием зарядного шнура: изношенные или повреждённые кабели могут представлять серьёзную опасность, они способны искрить, перегреваться и провоцировать короткое замыкание. Если на проводе появились трещины, переломы или оголённые участки, его следует немедленно заменить, - подчёркивают эксперты.

Напомним, 20 ноября текущего года в Мунайлинском районе пожар едва не уничтожил жилой дом. В селе Баскудук на территории частного дома огонь охватил отдельно стоящий гараж и уже перекинулся на крышу соседнего дома. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. 

В Актау из-за пожара в двух многоэтажках эвакуировали 70 человек. Инциденты произошли 31 октября в 22 и 39 микрорайонах.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь