Более 100 пожаров произошло в жилом секторе Мангистау с начала 2025 года

В региональном департаменте по черзвычайным ситуациям (ДЧС) озвучили основные причины возникновения пожаров в жилом секторе, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По данным ведомства, за 11 месяцев текущего года в жилом секторе зарегистрировано 108 пожаров, из них 23 – в многоквартирных жилых домах, 85 – в частном жилом секторе.

Основной причиной возгораний стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и технической эксплуатации электрооборудования. Всего зафиксировано 67 таких случаев: 66 – вследствие короткого замыкания в электрических проводах и оборудовании, один – из-за оставления электронагревательных установок без присмотра, - сообщили в ДЧС региона.

Нередко одной из причин становиться короткое замыкание из-за оставленной в розетке зарядки.

Фото: istockphoto.com

Спасатели предупреждают: не ставить на ночь телефон на зарядку. Особенно не оставлять устройство под подушкой.

По словам специалистов, гаджет продолжает работать даже в выключенном состоянии и выделяет тепло, поэтому такой способ заряжать его грозит возгоранием из-за перегрева.

Заряжать телефон рекомендуется только на твёрдой и открытой поверхности, подальше от тканей и любых легко воспламеняющихся предметов. Категорически запрещается оставлять устройство на ночь под подушкой или одеялом. Следите и за состоянием зарядного шнура: изношенные или повреждённые кабели могут представлять серьёзную опасность, они способны искрить, перегреваться и провоцировать короткое замыкание. Если на проводе появились трещины, переломы или оголённые участки, его следует немедленно заменить, - подчёркивают эксперты.

Напомним, 20 ноября текущего года в Мунайлинском районе пожар едва не уничтожил жилой дом. В селе Баскудук на территории частного дома огонь охватил отдельно стоящий гараж и уже перекинулся на крышу соседнего дома. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В Актау из-за пожара в двух многоэтажках эвакуировали 70 человек. Инциденты произошли 31 октября в 22 и 39 микрорайонах.