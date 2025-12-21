18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.12.2025, 13:23

Убийство пропавшего в Мангистау Александра Насибари: подозреваемые сбежали из страны

Происшествия 0 6 770 Лиана Рязанцева

На теле погибшего Александра Насибари зафиксировано более 20 ножевых ранений, а также травмы головы. Подозреваемые в совершении убийства покинули территорию страны, сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил, передает Lada.kz.

Фото: instagram.com / lider.kz_aktau
Фото: instagram.com / lider.kz_aktau

На своей странице в Facebook адвокат Ажар Абдил поделилась информацией по факту гибели Александра Насибари.

В Актау 24 ноября домой не вернулся 33-летний Александр Насибари. Со слов его родных, они обратились с заявлением о его исчезновении 27 ноября. А 8 декабря пропавшего мужчину обнаружили мертвым и закопанным в районе радоновых источников. По имеющейся информации у родственников, подозреваемые покинули территорию страны еще 27 ноября и сейчас скрываются на территории РФ. Получается, они беспрепятственно сбежали именно в тот день, когда родные Александра обратились в полицию о его пропаже?, - говорится в публикации адвоката.

Ажар Абдил напрямую обратилась к лицам, скрывающимся от следствия.

Я, представитель потерпевшей стороны, обращаюсь к лицам, подозреваемым в совершении особо тяжкого преступления  умышленного убийства Александра Насибари. Бегство от следствия и сокрытие преступления не освобождают от ответственности и лишь усугубляют правовое положение лиц, причастных к произошедшему. Я считаю необходимым публично разъяснить следующее. В соответствии с действующим уголовным законодательством Республики Казахстан умышленное убийство относится к категории особо тяжких преступлений и освобождение от уголовной ответственности за такое деяние невозможно. Уклонение от следствия, сокрытие, выезд за пределы страны и розыск являются обстоятельствами, негативно влияющими на правовую оценку содеянного. В то же время закон прямо предусматривает, что добровольная явка с повинной, полное признание вины и активное содействие следствию признаются смягчающими обстоятельствами. А также подлежат обязательному учёту судом при назначении наказания и могут повлиять на вид и срок наказания в пределах, установленных законом. Одним словом, чем больше вы облегчите задачу следствию, тем больше вы облегчите свою участь, - говорится в обращении адвоката.

Она подчеркнула, что, находясь в постоянных бегах, преступники только ухудшают свое положение.

Где бы вы ни находились, вас все равно поймают и экстрадируют оттуда. Тем более, вы являетесь гражданами Казахстана. Речь не идёт об уходе от ответственности. Речь идёт о единственном законном выборе, который ещё может быть сделан  прекратить бегство, добровольно явиться в правоохранительные органы и понести ответственность по закону, а не усугублять своё положение дальнейшим уклонением, - написала Ажар Абдил.

Отдельно Ажар Абдил в социальных сетях обратилась к органам уголовного преследования, потребовав публично разъяснить следующие вопросы:

  • объявлены ли подозреваемые в розыск на республиканском, межгосударственном (в рамках СНГ) и международном уровнях (через Интерпол);
  • какие меры были приняты для ограничения их выезда за пределы Республики Казахстан;
  • каким образом лица, представляющие интерес для следствия, смогли покинуть территорию страны в день официального обращения родственников в полицию.

Это обращение сделано не ради резонанса и не ради эмоций. Оно сделано ради права на жизнь, права на справедливое расследование и неизбежность ответственности. Скрываясь, вы лишь откладываете момент, когда придётся отвечать. Добровольная явка  это не слабость. Это единственный законный шаг, который ещё может быть сделан. Ответственность неизбежна. Вопрос лишь в том, при каких обстоятельствах вы к ней придёте, - заключила адвокат.

Редакция Lada.kz ожидает комментария от департамента полиции региона.

Напомним, Александр Насибари ушел из дома 24 ноября текущего года и с тех пор не выходил на связь с близкими. Данные об исчезновении мужчины распространились в социальных сетях. Восьмого декабря стало известно, что житель Актау был найден мертвым в районе радонового источника.

В полиции региона сообщили, что мужчину убили.

Sara19k
Sara19k
Почему же не озвучивают ФИО подозреваемых? Где ориентировка? А то я уже подозреваю тут руку Путина который Владимир Владимирович
22.12.2025, 06:37
