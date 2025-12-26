Авиакатастрофа в Актау: опубликован промежуточный отчет о ходе расследования

К годовщине авиакатастрофы в Актау министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет о ходе расследования крушения самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, сообщает Lada.kz .

Расследование ведётся комиссией, созданной приказом исполняющего обязанности министра транспорта РК. В её работе принимают участие уполномоченные представители Азербайджана, России, Бразилии, а также наблюдатель от ИКАО.

Как говорится в промежуточном отчете, комиссия собрала и проанализировала обширный массив данных, включая: информацию об экипаже и диспетчерских службах, документацию по подготовке и выполнению полета, метеорологические сведения, материалы технического обслуживания воздушного судна.

Проведена работа с бортовыми самописцами: расшифрованы данные регистратора полетных параметров (FDR) и бортового речевого самописца (CVR). Также выполнен детальный осмотр места происшествия, проведены фото- и видеосъемка, сбор и вывоз фрагментов самолета.

В рамках расследования были проведены комплексные экспертизы посторонних металлических предметов, обнаруженных на месте катастрофы. Следов взрывчатых веществ не выявлено, а также не обнаружено признаков взрыва на кислородных баллонах. При этом повреждения самолёта, по предварительной оценке, могли быть вызваны поражающими элементами, однако их происхождение установить не удалось.

Отдельно изучались повреждения гидравлической системы №2. Эксперты пришли к выводу, что они могли быть вызваны контактом с твердыми металлическими фрагментами.

Работа с частью электронных носителей данных осложнена из-за термического воздействия. Для извлечения информации с кассеты Центрального компьютера технического обслуживания комиссия ведёт переговоры с зарубежными производителями при участии уполномоченных представителей США.

Комиссией сформированы две рабочие группы: по оценке рисков полетов над зонами конфликтов или вблизи их и анализу взаимодействия гражданского и военного секторов, а также по реконструкции элементов гидравлической системы.

Комиссией проводится анализ документации, представленной авиационными властями Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также авиакомпанией «Azerbaijan Airlines», касающейся организации и выполнения процедур оценки рисков. В рамках данной работы рассматриваются также вопросы взаимодействия гражданского и военного секторов при обеспечении безопасности полетов.

Изучение указанного вопроса является одним из значимых элементов расследования, направленное на установление соответствия принятых мер требованиям действующих нормативных документов и выявление возможных отклонений, которые могли оказать влияние на развитие обстоятельств авиационного происшествия, - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве подчеркивают, что комиссия придерживается взвешенного и объективного подхода, а все выводы будут основаны исключительно на установленных фактах.

Окончательный отчет по результатам расследования будет опубликован после завершения всех исследований на официальном сайте министерства транспорта РК.

Напомним, утром 25 декабря 2024 года в Актау произошла одна из самых тяжелых катастроф последних лет. Самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс №8243 по маршруту Баку – Грозный, потерпел крушение при заходе на посадку в районе международного аэропорта.

