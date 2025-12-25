Крушение Embraer E190: хроника катастрофы трагического рейса Баку – Грозный в Актау

Утром 25 декабря 2024 года в Актау произошла одна из самых тяжёлых катастроф последних лет. Самолёт Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс №8243 по маршруту Баку – Грозный, потерпел крушение при заходе на посадку в районе международного аэропорта. Lada.kz спустя ровно год со дня трагедии вспоминает хронологию происшествия.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Перед падением борт сделал две петли над аэропортом, после чего рухнул рядом со взлётно-посадочной полосой и загорелся. На борту находились 67 человек – 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 выжили, в том числе два члена экипажа. Среди умерших были и шесть граждан Казахстана, трое из которых являлись жителями Мангистауской области.

На уцелевших элементах хвостовой части самолёта, а также на киле и рулях высоты, были зафиксированы многочисленные отверстия. Часть из них была видна и на видеозаписях из салона ещё находившегося в воздухе борта. Эксперты указывали, что повреждения могли быть вызваны внешним физическим воздействием. Выжившие пассажиры позже рассказывали, что слышали звуки взрывов в небе над Грозным после неудачных попыток посадки.

По предварительным данным, озвученным властями Азербайджана и авиакомпанией, Embraer E190 потерпел крушение после «внешнего физического и технического воздействия». Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что воздушное судно получило их извне и было выведено из строя, при этом подчеркнув, что преднамеренно сбито оно не было.

В первые сутки после трагедии в ряде СМИ и со ссылкой на отдельные источники появлялись противоречивые версии произошедшего – от технических неисправностей до внешнего воздействия. В частности, телеканал Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщил о возможном поражении самолёта ракетой класса «земля – воздух». Казахстанские официальные лица при этом призывали дождаться выводов следствия и не делать преждевременных заявлений.

Спасательная операция и помощь пострадавшим

Первые минуты после трагедии стали серьёзным испытанием для экстренных служб Мангистауской области. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, пожарные, медики. По данным МЧС, в ликвидации последствий катастрофы были задействованы 287 человек и 65 единиц техники.

Пострадавших доставляли в медицинские учреждения Актау, часть из них позже эвакуировали санитарной авиацией, в том числе всех граждан Российской Федерации. Специалисты отмечали, что именно слаженные и быстрые действия позволили спасти десятки жизней.

Жители Актау массово откликнулись на призыв о помощи – в городе начали сдавать кровь для пассажиров Embraer E190. Казахстанской стороной была организована горячая линия для родственников пострадавших. Местные власти и волонтёры оказывали содействие прибывающим и звонившим близким погибших и выживших.

В день катастрофы многие казахстанцы принесли цветы к посольству Азербайджана в Астане. По согласованию с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Актау был направлен самолёт МЧС России с оборудованием и специалистами. В регион также прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, представители производителя Embraer и бразильского центра расследования авиационных происшествий Cenipa.

Отдельным символом скорби стал круг почёта над Актау, выполненный самолётом узбекской авиакомпании. Этот жест был воспринят жителями региона как знак международной солидарности и памяти о жертвах трагедии.

Расследование и память

Выжившие пассажиры позже рассказывали о последних минутах полёта и о том, что происходило на борту перед падением. Эти свидетельства стали частью материалов расследования. Эксперты опровергли версию о том, что посадка на воду могла бы спасти больше жизней, указав на крайне высокий риск при таком сценарии.

Расследование авиакатастрофы проводится в соответствии с международными стандартами ICAO с участием специалистов из Казахстана, Азербайджана, России и Бразилии. Бортовые самописцы были доставлены в Казахстан для расшифровки. Итоговый отчёт по делу планируется опубликовать до конца 2025 года, при этом окончательные результаты проверки на сегодняшний день ещё не обнародованы.

Отдельно были отмечены те, кто проявил мужество и самоотверженность в первые часы после происшествия. Глава государства наградил большую группу граждан, участвовавших в спасении пассажиров самолёта авиакомпании AZAL.

Прошёл год, однако катастрофа рейса Баку – Грозный в Актау остаётся глубокой травмой для региона, в судьбах выживших, в памяти родных погибших и в истории Мангистауской области.