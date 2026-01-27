18+
27.01.2026, 16:33

Убийство срочника в Мангистау: кассационный суд поставил точку в деле

Происшествия 0 1 388 Лиана Рязанцева

Адвокат Азамат Сагал сообщил, что справедливость восторжествовала и апелляция кассационного суда оставила приговор без изменений осужденному Дамиру Досову, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: istockphoto.com
Иллюстративное фото: istockphoto.com

Сегодня, 27 января, прошел процесс Кассационного суда по уголовным делам Республики Казахстан по рассмотрению жалобы осужденного экс-командира Дамира Досова.

По данным адвоката Азамата Сагала, кассация решила оставить ранее вынесенный приговор суда в отношении Дамира Досова без изменений.

Справедливость восторжествовала. Всем спасибо за поддержку, - сказал он.

Напомним, в сентябре 2024 года во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью. Им оказался 19-летний Марат Баркулов.

На скамье подсудимых оказался Дамир Досов. В январе 2025 года состоялось первое судебное заседание. Досов заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

Прокурор запрашивал 13 лет лишения свободы. Подсудимый попросил прощения у родственников погибшего срочника.

24 января 2025 года Дамиру Досову вынесен приговор за умышленное убийство Марата Баркулова по части 1 статьи 99 УК РК. Ему назначили 13 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. 

Отец погибшего солдата – Ербол Кунтинов – рассказал, что не согласен с приговором суда.

Позже апелляция Военного суда оставила приговор осужденному Дамиру Досову без изменений.

В ноябре 2025 года экс-командир выразил несогласие с приговором и подал кассационную жалобу.

В свою очередь защитник потерпевшей стороны сообщал о готовности к предстоящему разбирательству по рассмотрению жалобы осужденного.

