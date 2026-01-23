Убийство срочника в Мангистау: адвокат прокомментировал кассационную жалобу осужденного экс-командира

Фото из архива Lada.kz

Адвокат Азамат Сагал рассказал редакции Lada.kz о том, что назначена дата и время процесса Кассационного суда по уголовным делам Республики Казахстан по рассмотрению жалобы осужденного экс-командира.

Процесс назначен на 27 января на 15:00 часов.

Мы готовим свое возражение на кассационную жалобу. Безусловно, осуждённый имеет право обжаловать приговор в кассационном порядке. Вместе с тем считаю, что судебные акты, как приговор суда первой инстанции, так и постановление апелляционной инстанции являются законными и обоснованными. Суд вынес приговор на основании всестороннего и объективного исследования материалов дела, в ходе процесса были учтены доводы как стороны обвинения, так и стороны защиты. Исходя из совокупности собранных доказательств, суд принял законное и справедливое решение. Что касается кассационной жалобы и доводов, изложенных в ней, их оценку даст Кассационный суд по уголовным делам. Я надеюсь, что кассационная инстанция также вынесет законное и обоснованное решение по данному делу. При этом отмечу, что по тем вопросам и доводам, которые в настоящее время поднимает сторона защиты в интересах осуждённого, суд первой инстанции уже дал соответствующую правовую оценку, - заявил Азамат Сагал.

Напомним, в сентябре 2024 года во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью. Им оказался 19-летний Марат Баркулов.

На скамье подсудимых оказался Дамир Досов. В январе 2025 года состоялось первое судебное заседание. Досов заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

Прокурор запрашивал 13 лет лишения свободы. Подсудимый попросил прощения у родственников погибшего срочника.

24 января 2025 года Дамиру Досову вынесен приговор за умышленное убийство Марата Баркулова согласно части 1 статьи 99 УК РК. Ему назначили 13 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Отец погибшего солдата – Ербол Кунтинов – рассказал, что не согласен с приговором суда.

Позже апелляция Военного суда оставила приговор осужденному Дамиру Досову без изменений.

В ноябре 2025 года осужденный экс-командир выразил несогласие с приговором и подал кассационную жалобу.