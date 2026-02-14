Пожарные машины у Saya Park: что произошло в торговом центре Актау?

К торговому центру Saya Park были направлены огнеборцы. В ДЧС региона сообщили, что стало причиной, сообщает Lada.kz .

Фото очевидцев,улучшенное при помощи ИИ

В пожарную часть сегодня, 14 февраля, в 15:33 поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Saya Park» в 10-м микрорайоне. По предварительной информации, снаружи здания загорелся кондиционер.

На место происшествия силы и средства ДЧС были направлены по третьему рангу вызова - в составе 25 человек личного состава и 7 единиц техники.

В 15:41 подразделения прибыли к торговому центру. Однако третий ранг не подтвердился. Как уточнили в ДЧС региона, произошло возгорание наружного кондиционера, которое было ликвидировано до прибытия пожарных.

Для охлаждения оборудования спасатели подали один ствол.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля в многоквартирном доме №50 в 4 микрорайоне произошел пожар. Патрульные эвакуировали из горящей квартиры мужчину с инвалидностью, который самостоятельно покинуть жилье не мог.

Из подъезда своими силами эвакуировались 30 человек, среди них 10 детей. На место происшествия выезжали 14 сотрудников личного состава ведомства и четыре единицы спецтехники.

Позже медики рассказали о состоянии пострадавшего мужчины.