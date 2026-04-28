Покатушки по «Тирамису»: в Мангистау наказали водителей внедорожников после видео из Кызылкупа

Полицейские выявили и привлекли к ответственности водителей внедорожников после публикации видео с их автопрогулкой по «Тирамису» (урочище Кызылкуп), опубликованного в социальных сетях. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: коллаж Lada.kz / кадры из видео

Как сообщили в правоохранительных органах, запись с участием автомобилей была обнаружена в ходе мониторинга интернет-ресурсов. Установлено, что инцидент произошел 27 апреля 2026 года около 20:50 часов.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности трех водителей. Все они управляли автомобилями марки Toyota 4Runner.

Нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – «Нарушение правил благоустройства территорий». Кроме того, с ними провели профилактическую беседу.

В полиции напомнили, что подобные действия наносят ущерб природным объектам, и призвали граждан соблюдать требования по охране окружающей среды и не нарушать общественный порядок.

Напомним, ранее отдыхающие сняли на видео, как автомобили проезжают по хрупкому грунту урочища Кызылкуп, известного из-за цвета как «Тирамису». Местные жители возмутились и потребовали привлечь нарушителей к ответственности.

Позже ситуацию прокомментировал депутат Актауского городского маслихата и руководитель НПО «Эко Мангистау» Кирилл Осин.